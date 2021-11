El pasado martes 16 de noviembre se celebraron los Premios Ondas 2021 y, en ellos, Aitana Ocaña fue premiada con el Premio Ondas Nacional de música al fenómeno musical del año exaequo, junto al cantante malagueño Pablo López. La gala comenzó con una actuación de la cantante con una interpretación emotiva de su canción ‘Ni una más’. Fue después cuando subió a por el galardón y dio un discurso que emocionó a sus padres y todo su entorno.

«Le quiero dedicar este premio a mis padres porque están aquí esta noche y he tenido la suerte en estos cuatro años de carrera tan corta de tenerlos siempre al lado y no han podido venir a todos los premios que me han otorgado juntos, pero esta noche están aquí los dos», fueron el comienzo del discurso de la extriunfita al dirigirse a sus progenitores.

«Quiero deciros que gracias porque he tenido una infancia muy feliz y vosotros también tuvisteis una infancia muy feliz, pero no lo tuvisteis tan fácil como lo he tenido yo y realmente todo esto es gracias a que después del colegio, salíais de trabajar y veníais a recogerme, me llevabais a clase de canto, de piano, de inglés, a todas las clases posibles para que yo tuviese una educación perfecta y me enriqueciese de todo eso y desde aquí que no supe valorarlo tanto en el momento quiero agradecéroslo a vosotros», expresó la catalana muy emocionada.

📽 El emocionante discurso de @Aitanax en los #Ondas2021: «Gracias, papá y mamá, porque yo he tenido una infancia muy feliz y vosotros no lo tuvisteis tan fácil como yo»https://t.co/18Y8wR85Ck pic.twitter.com/XnCsWkixG8 — Cadena SER (@La_SER) November 16, 2021

Por eso, ha querido agradecer a sus padres el premio, pero también a toda la gente que trabaja con ella y que ha hecho posible todo esto. Sin embargo, no solo sus padres se han llevado una dedicación de la artista, sino que como ella misma expresó, ese premio también es compartido con toda la gente que trabaja con ella.

«A mi discográfica y Olga que es mi manager y mi hermana mayor realmente. Gracias por todo lo que haces por mí y a toda mi banda que son mi segunda familia. Me han hecho sentirme como en casa encima del escenario, que es algo que me ha costado mucho, y pues nada, gracias a todos vosotros por escucharme y a los Premios Ondas. Gracias de corazón». Así se despidió Aitana de todo el público que la observaba. Desde hace cuatro años cada uno ellos ha sido increíble en la carrera de la joven cantante, por lo que no cabe duda de que 2022 no será menos.