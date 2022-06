Aitana deja claro con qué artista internacional le encantaría trabajar

Aitana no deja de sumar éxitos a su carrera musical, y es que, tras el estreno de temas como Formentera, En el coche o Mariposas, estos temas suponen una declaración de intenciones de lo que nos espera en su nuevo proyecto discográfico que, a pesar de que todavía no está terminado, tiene muy claro la línea temática que seguirá. La artista catalana opta por una música más comercial, cercana a sonidos más electrónicos, incluso con algún que otro género presente, pero siempre sin abandonar el pop que tanto caracteriza su estilo desde que se diera a conocer en la academia de Operación Triunfo.

En las últimas horas, la intérprete de Las Dudas hizo en su cuenta de Twitter una ronda de preguntas y respuestas, para que sus seguidores pudieran resolver sus dudas que tuvieran acerca de la actualidad de la cantante. Entre las preguntas más solicitadas, se repetía incesablemente: “¿Cómo vas con la composición/producción del álbum? ¿Tienes fecha prevista?”.

Se trata de dos preguntas que a los fans de la artista interesan en gran medida, por lo que no se anduvo por las ramas y se mostró clara y directa en su respuesta: “Está todo muy avanzado pero sigo componiendo para el nuevo disco, todavía queda un poquito…Pero os va a flipar”.

todavía no lo sé🤔 querríais una balada en el nuevo disco? no siento que pegue tanto con el concepto y de repente el próximo disco después del tercero puede ser solo de baladas… ¿Qué pensáis? https://t.co/Jhj9wB6zFE — Aitana (@Aitanax) June 21, 2022

A pesar de que aún no esta finalizado, la artista se mantiene a la espera de posibles cambios dentro de la tracklist del álbum, como la incorporación de otros temas: “Aunque ahora en verano no es el momento, pero yo echo de menos alguna balada nueva. ¿Habrá baladas tipo ‘Clmell’ en el disco nuevo?”, le preguntaba una seguidora. Tras la petición de su fan, Aitana mostró alguna duda sobre dicha petición: “Todavía no lo sé. ¿Querríais una balada en el nuevo disco? No siento que pegue tanto con el concepto y de repente el próximo disco después del tercero puede ser solo de baladas… ¿Qué pensáis?”.

Sin embargo, una de las preguntas que llamó la curiosidad y atención de todos sus seguidores trataría sobre una posible colaboración: “¿Te gustaría colaborar con Olivia Rodrigo? Siento que vuestras voces sonarían genial juntas”. Por su parte, la artista catalana se mostró agradecida con la proposición: “Jajajajaja a quién no”.