Ainhoa Cantalapiedra, ex concursante de ‘OT’, sale en defensa de Luis Rubiales tras la polémica

Ainhoa Cantalapiedra se coronó como ganadora de Operación Triunfo 2002 y más tardé decidió dar el salto a los realities participando en Supervivientes 2022. Recientemente ha aparecido públicamente y ha hecho unas declaraciones de lo más polémicas sobre el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

La cantante acudió a la alfombra roja del preestreno en Madrid de la nueva película de las Tortugas Ninja y fue preguntada por los medios al respecto. Debido al interés generado por la noticia, la opinión de todo personaje público cuenta. La sorpresa ha sido que la vasca ha defendido al presidente de la Real Federación Española de Fútbol y las redes sociales se le han echado encima por este motivo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ainhoa Cantalapiedra (@ainhoacantalapiedra)

Los periodistas han sido directos y han preguntado sin rodeos sobre qué opinaba del beso y el motivo por el que lo habría hecho. “No, pero supongo que será por felicitación, por el cariño, por el momento, por la euforia. Yo me preocupo más si llega y le hace así (gesto de pegar), diría ‘esto no’. Pero un beso, ¿por qué no? Que viva el amor”, comentaba con algo de sorpresa. La ex concursante de OT ha restado importancia al asunto y asegura que no lo ve tan grave.

Una de las peticiones que más se está escuchando es la dimisión de Luis Rubiales. Desde Europa Press le han preguntado a la cantante si cree que se debería expulsar al directivo de su puesto. “¿Por darle un beso? No sé, yo bueno, no me voy a meter en camisa de once varas, pero si solamente ha sido un beso, ¿qué tiene de malo? No entiendo”, ha respondido. “Ni ha abusado de ella, ella no ha puesto ninguna queja no sé, yo creo que es cosa de dos, sobre todo”, ha añadido.

Por último, el reportero ha reflexionado sobre como el polémico beso ha ensombrecido la victoria de la Selección femenina en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. “Que pena que los medios o la gente, no sé al final de quien es la responsabilidad, haga más, ¿verdad? Más euforia, más bullicio del beso que de haber ganado algo tan importante como es un Mundial. Triste, triste es”, zanjaba Ainhoa.