Ainhoa Cantalapiedra da detalles de las intenciones de Yulen con Anabel Pantoja

La entrevista de Omar Sánchez en ‘Sábado Deluxe’ ha provocado múltiples opiniones. Como consecuencia, Ainhoa Cantalapiedra ha destapado en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ las verdaderas intenciones de Yulen Pereira con Anabel Pantoja.

Durante el programa, varios colaboradores han estado comentando la actitud del canario. En primer lugar, Lydia Lozano cree que el deportista «es una persona que sigue enamorada de Anabel». Además, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha señalado uno de los titulares del canario durante su intervención este sábado pasado.

«La frase de Omar Sánchez fue que cree que Yulen está utilizando a Anabel como un billete para llegar a la final, me pareció brillante la frase», ha dicho la periodista. Ainhoa Cantalapiedra le ha contado a Ion Aramendi en ‘Conexión Honduras’ lo que el concursante le confesó sobre la sobrina de Isabel Pantoja.

«Yo creo que Anabel sí está pillada de Yulen. Cuando yo estuve allí, me comentaba que él no estaba convencido, que no lo veía claro, que él no sentía nada grande por ella, solo una amistad», reveló la cantautora sobre lo que hablaron los concursantes en la isla antes de que fuera expulsada.

Sus palabras han generado un gran revuelo en el plató de ‘Supervivientes’ y la mayoría de colaboradores aseguran que la andaluza siente algo por el esgrimista. «A pesar de todo, me creo más a Anabel en este caso. Creo que puede sentir algo por Yulen. Me extraña que en un mes no haya dado un atisbo sobre que le gusta Anabel. No digo que no le guste, pero me la creo más a ella», ha asegurado Alexia Rivas.

Las palabras de Ainhoa Cantalapiedra dejan en mal lugar al esgrimista. Cada vez son más los que piensan que el deportista está aprovechándose de los sentimientos de la andaluza para continuar avanzando en ‘Supervivientes’.