El adiós de Julio Iglesias a Manuel de la Calva tras su muerte: «Descansa en paz, amigo»

Hace tan solo unas horas, se dio a conocer la noticia de la muerte de Manuel de la Calva, el artista que formó parte del mítico Dúo Dinámico, a los 88 años. Algo que ha dejado consternados a los más fieles seguidores de la industria musical en nuestro país, así como a los cantantes que han tenido la oportunidad de trabajar con él a lo largo de su trayectoria profesional. Un claro ejemplo lo encontramos en Julio Iglesias, que no ha dudado un solo segundo en utilizar sus redes sociales para compartir un texto de despedida a Manuel de la Calva. Lo ha hecho junto a una fotografía en la que aparece con el Dúo Dinámico: «Querido Manolo, hoy la música española pierde a uno de sus más grandes artistas», comenzó diciendo Iglesias en el mensaje compartido en sus historias de Instagram.

Lejos de que todo quede ahí, Julio Iglesias quiso ir mucho más allá en este precioso mensaje con el que quiso despedirse públicamente del cantante y compositor Manuel de la Calva: «Contigo y con Ramón nace el pop en España, vuestras lecciones cambiaron mi carrera para siempre». De esta manera, dejaba claro que el integrante del Dúo Dinámico ha sido una gran influencia para él en su trayectoria profesional, pero también en el ámbito personal. Por si fuera poco, el marido de Miranda Rynsburger quiso rendir homenaje a Manuel de la Calva con una frase de lo más emotiva y sentida: «Descansa en paz, amigo. Tu música quedará eternamente en nuestras vidas». Como era de esperar, la despedida de Julio Iglesias era, indudablemente, una de las más esperadas desde que se dio a conocer la trágica noticia. Y todo por la gran amistad que tenían desde hace tantos años.

Pero no ha sido el único. Numerosos artistas y compositores que han marcado un antes y un después en la industria musical han querido dedicar unas palabras a Manuel de la Calva tras hacerse pública su muerte. Desde José Manuel Soto hasta Pedro y Javier de Los Pecos, pasando por Amaral y Carlos Baute, entre otros.

¿De qué murió Manuel de la Calva?

La triste noticia se hizo pública a través de la red social X (antes conocida como Twitter). Ramón Arcusa, la otra mitad del Dúo Dinámico, escribió lo siguiente: «Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy», comenzó diciendo.

Y añadió: «No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos». Poco después, se confirmó que el artista falleció en el Hospital Anderson de Madrid como consecuencia de la fibrosis pulmonar que padecía. Sin duda, una triste y dura pérdida en todos los sentidos. Descanse en paz.