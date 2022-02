La periodista Adela González acudió el pasado sábado 5 de febrero al plató de ‘Sábado Deluxe’ antes de su estreno en ‘Sálvame’ este lunes 7. La vasca ha sido la elegida para presentar el programa de Mediaset y aunque, ha reconocido estar muy nerviosa ante esta oferta por no haberse enfrentado antes a un reto así, ha afirmado que “me vais a querer muchísimo”.

Durante la entrevista con Jorge Javier Vázquez, ha relatado cómo recibió esta propuesta: «Iba por la calle con mi marido, le dije espera me voy a sentar en un banco. Iba a hacer unas gestiones y terminé tomándome un café sin alegría, solo, ¡ni con leche!». Después de soltar alguna que otra risa, confesó que tardó una semana en responder al programa de La Fábrica de la Tele.

«He consultado con la familia, amigos y amigas, profesionales de la tele… Me han dicho que sea yo misma. Me han dicho que yo soy una comunicadora, que cuente historias… Vengo de otro mundo, de la actualidad, pero soy una mujer viva, con sangre, me gustan los retos y si siempre hago lo mismo no me pruebo y vengo a probar. Estoy nerviosa, y eso que llevo un montón de años trabajando en la tele», ha contado la experiodista de LaSexta muy ilusionada. Esta incorporación llega después de que Paz Padilla decidiese marcharse, por lo que se han visto obligados a buscar un sustituto.

Adela González se mudará a Madrid, aunque no dejará de ir a Bilbao siempre que pueda para estar con sus familiares y amigos sin olvidarse del mar, del que quiere permanecer cerca. Esta nueva experiencia le llega después de haber tenido que afrontar uno de los golpes más dolorosos para una madre, y es que su hija fallecía hace casi dos años a causa de un cáncer. ¡Desde aquí le deseamos mucho ánimo en esta nueva etapa!