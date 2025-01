El pasado martes 21 de enero, los espectadores de GH DÚO 3 pudieron disfrutar de una nueva gala para ofrecer la última hora de los concursantes. En esta ocasión, estuvo presentada por Ion Aramendi. Entre otras tantas cuestiones, la audiencia del programa pudo presenciar la esperada curva de la vida de Álex Ghita, uno de los nominados de esta semana. El rumano dio a conocer los instantes más destacados de su vida y, como no podía ser de otra manera, acabó mencionando su relación sentimental con Adara Molinero. Recordemos que este vínculo con la ex participante de Supervivientes All Stars fue su trampolín para poder entrar en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra con el objetivo de participar en esta edición de GH DÚO 3. Como no podía ser de otra manera, la madrileña estalló desde el plató del reality al escuchar todo lo que dijo su ex pareja.

«Supuestamente era la curva de su vida, y ha hablado más de mí que de su vida», comenzó diciendo Adara Molinero, visiblemente enfadada. Debemos tener en cuenta que la mención de Álex Ghita a la reina de los realities – con permiso de Sofía Suescun- llegó después de hablar de su dura infancia, en la que pasó muchísima hambre, hasta llegar a cierta estabilidad junto a su madre. En un momento dado, al ser consciente de que Adara estaba tremendamente enfadada, Ion Aramendi quiso recordarle que ha formado parte de la vida del concursante de GH DÚO 3, por lo que era obvio que iba a mencionar esa relación sentimental que ambos mantuvieron. Un comentario que no sirvió para calmar las aguas: «¡Ocho meses de mierda! Lo que están dando de sí ocho meses. Me persiguen continuamente y no para de contar intimidades». Por si fuera poco, Adara quiso ir mucho más allá: «¡Qué deje de hablar de mí!».

Conforme iba hablando, la ganadora de GH VIP 7 se iba enfadando cada vez más. Tanto es así que no dudó en seguir aprovechar que tenía la palabra para seguir cargando contra el que fuese su pareja: «Y otra cosa que me está tocando las narices, que este señor dice que yo estaba desesperada por tener un hijo con él. No sé qué tiene. ¿Es rico? ¿Tiene carisma? ¿Es gracioso? ¿Es guapo? No tiene nada».

Lejos de que todo quede ahí, Adara Molinero continuó arremetiendo en directo contra Álex Ghita: «No sirve ni para estar en la casa de Gran Hermano. ¡Es un despojo humano!», exclamó, sin pelos en la lengua. Fue entonces cuando Ion Aramendi se vio obligado a pararle los pies para evitar que la situación fuese a más: «¡Oye! Tampoco es eso…»

La madrileña se negó en rotundo a guardar silencio ante la complicada situación que está atravesando por culpa de la participación de su ex pareja en GH DÚO 3: «¡Lo es, lo es! Yo lo único que quiero es que me deje en paz. Si este tío se dedica a hablar así de mí, yo tengo derecho a defenderme». Y añadió: «Yo no vengo a trabajar, sino a defenderme continuamente».