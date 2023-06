No es ningún secreto que Adara Molinero y Asraf Beno se han convertido en dos de los grandes protagonistas de Supervivientes 2023. A pesar de haber sido aliados durante muchas semanas, parece que su amistad ha quedado rota por completo. Y es que, aunque tratan de solucionar sus problemas, no logran su objetivo.

El pasado jueves, en la nueva gala de Supervivientes 2023 presentada por Carlos Sobera, hemos visto cómo el presentador ha tratado de mediar entre los dos en Palapa. Pero lo cierto es que tanto Adara Molinero como Asraf Beno han terminado lanzándose muchos reproches. El novio de Isa Pantoja aseguró lo siguiente: “No me gusta nada lo que he escuchado, la verdad”.

Acto seguido, añadió: “A mí no me gusta verla mal, pero yo no puedo hacerla cambiar de pensamiento ni puedo hacer nada”, reconoció. “Ha sido por lo que ha ido ocurriendo. Había muchas situaciones que él las pinta a su manera, lo tergiversa, intenta pintar una imagen de mí que no es… pienso así por todas las cosas que me han ido ocurriendo a mí con él”, respondió la madrileña.

El enfrentamiento en directo entre Adara y Asraf #SVGala14 https://t.co/4uuZ7S4oNz — Supervivientes (@Supervivientes) June 2, 2023

“A lo largo del concurso he visto muchas situaciones injustas y lo volvería a defender pero, por otro lado, veo la otra parte”, añadió. Lejos de que todo quede ahí, Adara Molinero quiso ir mucho más allá: “Veo que le gusta quedar bien delante de la cámara. Si ve que está quedando mal, por ejemplo, en el momento que yo estoy llorando con mis compañeros, justo se pone detrás cabizbajo. He visto un montón de cosas así (…) Un montón de situaciones que está forzando y que, realmente si soy su amiga, no hace esas cosas”.

Ante estas declaraciones, Asraf Beno se pronunció: “Soy la persona que soy, sé lo que hago, lo que hago con cariño y lo que no. Me da igual lo que me digan, da igual que sean 17 personas. Interpretar lo que queráis, a mí estos cambios no me gustan mucho, pero bueno”. Además, añadió: “Yo lo de Adara no lo considero algo como traición, creo que ha sido una mala interpretación”.

Al ser consciente de que se podía malinterpretar la situación, la que fuera ganadora de Gran Hermano VIP 7 decidió zanjar el asunto en directo, para evitar que la discusión fuese a más: “Déjalo. Estás manipulando y no me gusta. Nunca te he gritado”. Es más que evidente que esa amistad que les unía ha quedado en el pasado.