Adara Molinero y Alma Bollo, entre lágrimas tras las sorpresas por el Día de la Madre

Telecinco emitió este domingo una nueva entrega de Supervivientes 2023: Conexión Honduras. Con motivo del Día de la Madre, los concursantes recibieron una sorpresa muy especial. De esta forma, Alma Bollo y Adara Molinero protagonizaron unos momentos muy emotivos al poder ver a sus hijos a través de una pantalla.

Alma Bollo la primera en recibir el mensaje de su hija. La concursante abrió una caja donde encontró uno de los juguetes de la pequeña junto a un peluche, y al ponerse los auriculares pudo escuchar su voz. “Todo lo estoy haciendo por ti”, le decía la concursante.

“Gracias, no sabéis lo feliz que me hace poder verla”, expresaba. En ese momento, Laura Madrueño le entregaba de nuevo su peluche acompañado de un pergamino. Al abrirlo, se encontraba con una foto de su hija: “Mira mi gorda, qué cara… Es lo más importante que tengo en mi vida, te lo prometo. No puedo ni llorar de lo feliz que estoy ahora mismo. Ella es la suerte de mi vida, estoy aquí por ella”.

Nos sumamos al mensaje de nuestros supervivientes, felicidades a todas las madres de España ♥ 🏝 #ConexiónHonduras10

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/a5uenelO6I — Supervivientes (@Supervivientes) May 7, 2023

Tras la sorpresa de Alma, llegaba el turno de Adara. Muy emocionada, la concursante recogía un peluche gigante y descubría las pertenencias de su pequeño. Acto seguido podía ver a su hijo a través del monitor: “Madre mía, está enorme. Ya habla mejor y todo”, decía sin poder contener las lágrimas.

El vídeo venía acompañado de un dibujo: “Somos él y yo y me pone ‘mamá, te amo”, decía Adara Molinero, antes de pedir permiso para mandar un mensaje a su hijo. «Mi vida, te amo muchísimo. Pienso en ti todas las noches. Si me ves llorar, estoy llorando de alegría porque acabo de ver tu dibujo», expresaba mirando a cámara.

Y añadía: «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, pienso todos los días en ti. Pronto vamos a estar juntos y te voy a abrazar y te voy a dar un millón de besos. Vamos a ir donde querías de vacaciones. Te amo, no lo olvides».