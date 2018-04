‘Apartheid’ lingüístico en Cataluña: campaña para que no se hable español con los inmigrantes

La Plataforma Por la Lengua (la asociación independentista que promueve la imposición del catalán) ha creado una nueva iniciativa con la que pretende que los ciudadanos catalanes dejen de usar el español para sólo hablar en catalán. Lo hace a través de una encuesta en la que se dan consejos tales como que los niños sólo vean dibujos en catalán o que si un producto no está etiquetado en esta lengua no se compre.

Siete preguntas enfocadas a que los ciudadanos de Cataluña desprecien todo aquello que no esté relacionado con la lengua catalana. “Cuando hablas con una persona recién llegada ¿En qué idioma te diriges a ella?”, es una de las cuestiones. Cuando el usuario responde a la pregunta aparece, en cada una de ellas, un consejo.

“Cuando no hablan en catalán, decimos que no son de los nuestros. Si eres respetuoso, habla con él en catalán!”, reza el mensaje que aparece en pantalla. “La inmigración reciente que no es ni catalanófona ni castellanófono de origen se ha integrado mayoritariamente en castellano, y el castellano (o el francés o el italiano, en la Cataluña Norte y en el Alguer) está convirtiéndose en la lengua común y de acogida en Cataluña. Además, se ha perdido la oportunidad de adquirir miles de hablantes nuevos de catalán”, asegura.

De esta manera se intenta cumplir uno de los objetivos de la encuesta: recabar apoyo entre los inmigrantes para que, en vez de aprender la lengua de todo el territorio español, aprendan el catalán primero.

Asimismo, promueven que la etiqueta de un producto seadeterminante para decidir su compra. “Haz un consumo responsable y reclama el catalán”, piden en la encuesta. “Esto implica que el catalán pierda visibilidad a favor del castellano y los catalanohablantes acabemos asumiendo como normal una situación de relegación completamente injusta dentro de nuestro propio país”, añaden incluyendo el término ‘país’ para referirse a la comunidad autónoma de Cataluña.

Respecto a los menores la iniciativa pide a los catalanes que los dibujos animados y los juguetes sean en catalán. “Los niños catalanohablantes no pueden jugar en su lengua y esto conlleva una pérdida de vinculación emocional”, aseguran.

Además, creen que lo normal sería que “todos se esforzasen en hablar catalán en el territorio”. Con ello no solo se refiere a los ciudadanos catalanes sino que lo extiende al resto de españoles e incluso a los turistas.

Subvencionada por la Generalitat

La Plataforma por la Lengua se autodenomina como ‘ONG del catalán’. Sin embargo, recibe múltiples subvenciones de la Generalitat golpista (este año ha recibido otros 620.000 euros, los mismos contemplados para 2018 y que suman más de 4 millones de euros en seis años.