El restaurante español recomendado por ‘The New York Times’: comes por menos de 25 euros

Ubicado en el corazón de la Montaña Alavesa, en un pequeño municipio de Álava, hay un restaurante recomendado por The New York Times. Hablamos de Arrea!, que se ha ganado una reputación destacada en la gastronomía vasca. Con una estrella Michelin, es un referente de la alta cocina de Euskadi, donde tradición y vanguardia se fusionan en cada plato. La cocina de Arrea se basa en los productos autóctonos de la región, que se transforman en una experiencia culinaria única, que atrae tanto a locales como a turistas.

La propuesta culinaria de este restaurante, liderada por el chef Edorta Lamo, se caracteriza por su capacidad para combinar la cocina tradicional vasca con técnicas modernas y sorprendentes. Este espacio se destaca por ofrecer una cocina de raíz, en la que los productos de la tierra y el mar se tratan con el máximo respeto y creatividad. Especialidades como el arroz con angulas y calabaza o el bacalao con piel crujiente han conquistado el paladar de los comensales. Además, Arrea! se enorgullece de su enfoque sostenible, priorizando ingredientes locales y de temporada. Sin embargo, en un entorno natural y tranquilo, el restaurante ofrece una experiencia gastronómica que va más allá de la comida. La estrella Michelin no solo reconoce la calidad de sus platos, sino también la pasión y dedicación con la que el equipo trabaja para ofrecer una experiencia única e inolvidable en cada visita.

Así es el restaurante español recomendado por The New York Times

El restaurante se encuentra en Santa Cruz de Campezo, Álava, un encantador pueblo situado en pleno corazón de la Montaña Alavesa, en la provincia de Álava. Este municipio, rodeado de paisajes montañosos y viñedos, es el lugar perfecto para disfrutar de una experiencia culinaria en un entorno natural único. La ubicación del local no solo destaca por su belleza, sino también por su proximidad a la ruta del vino de Rioja Alavesa, lo que lo convierte en un destino ideal para los amantes del vino y la gastronomía.

El ambiente de Arrea! es cálido y acogedor, fusionando la modernidad con la tradición de la zona. El interior del restaurante refleja la esencia de la región: materiales naturales como la madera y una decoración minimalista pero elegante que invita a los comensales a relajarse y disfrutar de su comida. La atmósfera tranquila y la atención al detalle hacen que cada visita sea una experiencia sensorial.

Las kuadras: un encanto adicional en Arrea

Uno de los elementos más singulares y cautivadores de la experiencia gastronómica en el restaurante es la posibilidad de disfrutar de las kuadras de las casas del pueblo, un espacio que aporta una conexión aún más profunda con el entorno y la cultura local.

Las kuadras son antiguas construcciones tradicionales vascas, que originalmente servían como establos o cuadras para el ganado. Estas estructuras, que se encuentran en las cercanías del restaurante, han sido restauradas y adaptadas para ofrecer una atmósfera única tanto a los comensales como a los turistas que visitan la zona.

Estrella Michelin: el reconocimiento a la mejor cocina vasca

Uno de los mayores logros de Arrea! es haber sido galardonado con una estrella Michelin, que respalda la excelencia culinaria del restaurante. Ha demostrado a lo largo de los años su capacidad para ofrecer una cocina excepcional que no solo destaca por su sabor, sino también por su creatividad y respeto por los productos locales.

Las especialidades de Arrea!

Su propuesta gastronómica se centra en ofrecer platos que combinan lo mejor de la tradición culinaria vasca con técnicas de vanguardia. El menú cambia con las estaciones, lo que garantiza el uso de los mejores productos locales y de temporada.

Algunas de las especialidades que no puedes perderte al visitarlo incluyen:

Bacalao con piel crujiente

Uno de los platos más emblemáticos del restaurante, donde el bacalao se prepara de manera impecable, logrando una textura crujiente por fuera y jugosa por dentro.

Arroz con angulas y calabaza

Combina el sabor del arroz con la delicadeza de las angulas y la suavidad de la calabaza, ofreciendo una experiencia de sabor única.

Menú degustación

Hay un menú degustación que permite a los comensales disfrutar de una variedad de platos representativos del restaurante. Este menú cambia según la temporada, por lo que siempre ofrece nuevas y emocionantes propuestas.

Vinos de calidad

La carta de vinos es otra de las grandes fortalezas de Arrea! En una región famosa por sus viñedos, no es de extrañar que el restaurante cuente con una excelente selección de vinos de Rioja Alavesa y otras regiones de Euskadi.

El equipo de summillers del restaurante está siempre dispuesto a recomendar el vino perfecto para acompañar cada plato.

El equipo, la atención y el público

En el restaurante español recomendado por The New York Times, la experiencia no se limita solo a la comida; el servicio es excepcional. El equipo se caracteriza por su amabilidad, profesionalismo y conocimiento de la gastronomía.

Cada miembro está comprometido en garantizar que los comensales disfruten de una experiencia única desde que llegan hasta que se van.