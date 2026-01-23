La regla del 1-100-10 para cocinar la pasta con un auténtico chef italiano: funciona

Todos tenemos en la despensa varios paquetes de pasta, ya que es un alimento muy versátil tanto para una comida con amigos como para una cena rápida. Cocinar la pasta parece que no tiene ningún misterio, ya que sólo debemos poner agua en una cacerola y cocer los macarrones o los espaguetis. Sin embargo, si realmente queremos un resultado profesional, hay algunos trucos que deberíamos conocer, como la regla del «1-100-10» que Davide Iafano, un cocinero italiano, explica en su canal de YouTube.

El chef señala que hay varios aspectos a considerar, como el tipo de pasta que vamos a cocinar, ya que esto va a influir en la salinización. Asimismo, debemos tener en cuenta la dureza y composición del agua. «Las sales de calcio y magnesio constituyen la dureza del agua», comenta. El tercero es «saborear la pasta, ya que una semicruda o al dente estará más insípida a diferencia de una cocida y correcta». Asimismo, Davide Iafano recomienda saltearla durante un minuto con un poco del agua de cocción.

El truco definitivo para cocinar la pasta

«Algunos chefs siguen la regla del «1-100-10″ para cocinar la pasta: por cada litro de agua, 100 gramos de pasta seca y 10 gramos de sal. Algunos cocineros incluso prueban el agua para ajustar la cantidad de sal según su experiencia y el tipo de pasta, la dureza del agua, el punto de cocción o si se va a saltear después. La sal puede ser gruesa o fina; la gruesa es más económica y manejable, aunque cada tipo de sal varía según su origen. Al final, el gusto del comensal es el que decide.

Salar el agua antes o después de poner la pasta cambia poco, aunque hacerlo al principio puede retrasar un poco la ebullición y reducir la evaporación. Para cuatro personas, con 400 gramos de pasta, normalmente recomiendo 30 gramos de sal (un cucharón de cocina) y probar al final para ajustar según el gusto», explica el chef.

En definitiva, la regla del «1-100-10» sirve como guía para cocinar, pero podemos ajustarla en función del tipo de pasta o la dureza del agua, entre otros aspectos a considerar. Con este truco del cocinero italiano podremos obtener un plato de pasta realmente delicioso.

Receta de rigatoni Alfredo

Para preparar esta receta necesitarás 225 g de rigatoni, 2 chalotas finamente picadas, 50 g de queso parmesano rallado, 3 cucharadas de aceite de oliva (aproximadamente 45 ml), 225 g de champiñones limpios y laminados, 2 cucharadas de mantequilla sin sal (aproximadamente 30 g), 1 diente de ajo picado, 375 ml de nata para cocinar, sal y pimienta negra al gusto. Para servir, se necesitarán 2 cucharadas de perejil fresco picado (aproximadamente 10 g) y 2 cucharadas de queso parmesano en lascas o laminado (aproximadamente 10 g).