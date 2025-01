Prueba el menú del restaurante de Arguiñano y sentencia: «No me gusta»

El menú del restaurante de Arguiñano se ha convertido en viral, un influencer ha decidido probarlo y expresar su opinión en las redes sociales. La realidad es que hoy en día todo el mundo puede opinar de algo sin necesidad de conocer nada sobre el tema. Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más conocidos y admirados de nuestro país y ha llegado hasta donde está por méritos propios, después de un duro trabajo de él mismo y toda su familia.

Uno de los sitios obligados al que debemos ir, sin duda alguna es el restaurante de este experto. Además de tener todos sus libros de recetas, en los que ya vemos el nivel de un hombre que conoce a la perfección cada alimento y lo hace suyo. Un artista de la cocina que requiere de un nivel culinario para poder apreciarse. Arguiñano es un experto en la cocina española más auténtica, es capaz de hacer magia con los productos nacionales de primera calidad que usa en su restaurante. Su restaurante se ha llevado infinidad de buenas críticas, aunque también puede haber personas que no sepan apreciar determinados platos.

El menú del restaurante de Arguiñano

El restaurante de Karlos Arguiñano en Zarautz es un lugar al que debemos ir, al menos una vez en la vida. La situación del local es inmejorable, de la misma forma que nos ofrece una cocina de excepción que no debemos dudar en probar. Al frente de este local, no está el propio Karlos, sino que está uno de sus hijos.

Tal y como se nos presenta este cocinero en su página web: «Formado en la escuela de cocina Aiala, comenzó su andadura con prácticas en el Restaurante Akelarre, el Restaurante Guria de Bilbao y otros restaurantes de prestigio de nuestro territorio. En el año 2000 entró a formar parte del equipo del Restaurante Karlos Arguiñano como jefe de partida de las diferentes partidas de cocina bajo la dirección de Mikel Mayan, hasta convertirse en jefe de cocina en el año 2010. Desde entonces, dirige la cocina del restaurante Karlos Arguiñano. Comparte desde pequeño los valores y respeto por la cocina transmitidos por su padre, lo que ha sentado las bases de su cocina, el respeto al producto y el cariño en la elaboración de cada plato».

Prueba el menú de este restaurante y lo sentencia

El menú de este restaurante es el regalo perfecto que nos costará 300 euros, podemos reservarlo online y hacer acto de presencia como sorpresa o autorregalo. Se compone de unos platos que podemos ver en la propia página web del restaurante, con lo cual, el primer paso, es leer y hacer la reserva.

½ Ensalada de quinoa con salmón marinado

½ Huevo a baja temperatura con patata, jamón y setas

½ Bacalao con pisto-piperrada y crujiente de gamba

½ Magret de pato con salsa de piña-miel

½ Pastel vasco con helado de castañas

La influencer que ha publicado el vídeo confunde el pato con el pollo y emite una queja con el coco que se ha usado en alguna receta, considerando que es demasiado empalagoso. Una prueba del paladar de esta joven que rápidamente se ha convertido en viral. Los comentarios son una prueba de lo que ha cosechado al emitir una serie de valoraciones que se ajustan a la realidad o que demuestran su nulo conocimiento de las recetas bien elaboradas con producto nacional que sale de la cocina de este famoso restaurante.

El menú que hace esta joven parece ser otro, aunque cuestiona determinados ingredientes y parece que no termina de gustarle. La realidad es que la mayoría de los que han probado este menú tienen una opinión muy diferente. Tal y como figura en las reseñas de Google: «Para empezar, nos asignaron una de las mejores mesas del restaurante, con unas vistas espectaculares a la costa. La comida nos dejó muy satisfechos. Como teníamos algunas dudas, pedimos consejo a la camarera. Optamos por tres entrantes, todos deliciosos, y en particular recomiendo los huevos con jamón. En cuanto a los platos principales, que también resultaron excepcionales, elegimos solomillo, pichón y rape. Lo único que podría mejorar, a mi parecer, es el tamaño de la ración del pichón, que me pareció algo escasa, aunque su sabor es realmente exquisito. Los acompañamientos de los platos estaban igualmente bien logrados. Para el postre, probamos un helado de chocolate y unas torrijas, ambos muy agradables al paladar. El ambiente fue bastante acogedor, sin mucho ruido, y las vistas, como mencioné antes, impresionantes. (El parking es lo único mejorable, tienes que salir del barrio para poder encontrar un sitio, y con suerte cerca del local)». O : «No es la primera vez que voy ya que suelo frecuentar para tomar algún pintxo, algún pastel o lo que encarte pero si es la primera vez en ir al restaurante. Como siempre la atención es estupenda. En nuestro caso pedimos a la carta, ya que tienes también elegir menú a mesa completa. Mientras esperabamos nos pusieron un aperitivo que estaba riquísimo, los platos en sí no muy abundantes pero de sabor muy bueno. Cabe destacar el ambiente y las vistas al mar, no hay nada mejor que eso. Es un sitio que recomiendo ya que calidad-precio merece la pena». Llevándose la máxima puntuación posible.