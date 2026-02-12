Ni se te ocurra poner queso rallado del supermercado en tus platos: los cocineros expertos lo piden y esta es la razón

Los cocineros expertos piden no poner queso rallado del supermercado en tus platos y es por una poderosa razón. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Con la llegada a una serie de peculiaridades que han ido llegando por momentos, tocará empezar a pensar en estos cambios en los que todo puede ser posible.

Los cocineros expertos lo piden y esta es la razón

Lo piden los cocineros expertos y hay una razón de peso para ello. En los restaurantes de lujo nunca esperes encontrar queso rallado de supermercado, sino que lo que hacen es rallarlo al momento, de tal forma que consigue conservar una serie de peculiaridades.

Nunca pongas queso rallado del supermercado en tus platos

El queso rallado del supermercado es una solución rápida y sencilla para nuestros platos. Puede parecer cómodo, pero siempre hay algunos elementos que deberemos empezar a tener en consideración para hacer realidad estos elementos que serán claves.

Lo importante para conocer las peculiaridades del queso, es leer la etiqueta, algunos productos pueden que no sean ni queso, tal y como explican los expertos de Consumer: «Son todos los productos que parecen queso o queso fundido, pero no encajan en ninguna de esas dos categorías porque no cumplen los requisitos necesarios para ello. Suele tratarse de productos compuestos principalmente por una mezcla de grasas o aceites a los que se añaden una pequeña proporción de queso y otros ingredientes. Es decir, son productos de baja categoría comercial y que resultan más baratos que los anteriores. El principal problema es que su envase puede despistarnos. Por ejemplo, suelen mostrarse palabras como “sándwich”, “pizza” o “burger”, junto a imágenes de esos alimentos, de modo que si no leemos la etiqueta con atención, podemos acabar metiendo en la cesta de la compra algo que no tiene mucho que ver con lo que queríamos comprar, dada su escasa proporción de queso».

Siguiendo con la misma explicación: «Para saber de qué tipo de producto se trata es importante leer la denominación legal de venta, que normalmente se muestra encima de la lista de ingredientes. La denominación de venta también nos ofrece información importante acerca de la variedad de queso, que es un factor clave, ya que determina las características del producto: composición, sabor, aroma, textura, precio…».

Dentro de estos quesos, el fundido es uno de los más conocidos: «En los quesos fundidos la lista de ingredientes suele ser más larga porque, además de contener queso, incorporan otros productos lácteos –como suero lácteo, mantequilla, proteínas de la leche o leche desnatada– y otros ingredientes como agua, sales fundentes, correctores de acidez o conservantes. Este es uno de los motivos por los que suelen ser vistos con recelo por muchos consumidores. En general, los quesos fundidos tienen menor valor comercial que los quesos, sobre todo porque contienen menos proporción de ingredientes lácteos. Pero eso no significa que se trate de un producto indeseable. Su característica más destacable es que se elaboran “a la carta” para lograr que se comporten de una determinada manera cuando hacemos uso de ellos: por ejemplo, para que se fundan sobre una lasaña sin quemarse y sin que se separe la grasa del resto del producto, como sí puede ocurrir con muchos quesos que no son fundidos. Para conseguirlo se elaboran aplicando diferentes procedimientos (fusión, agitación…) y distintos parámetros (temperatura, velocidad de agitación…) en función del resultado que se quiera obtener. Además, se utilizan sales fundentes, como polifosfatos o citrato sódico, que cumplen la función de cambiar la estructura interna del queso para evitar que se produzca esa separación de la grasa durante el cocinado».