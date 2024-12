Ni Bel Mondo ni Circolo Popolare: el italiano al que van todos los famosos en Madrid

Hay un italiano que está triunfando en Madrid, es el lugar al que van todos los famosos en Madrid. Un restaurante que ha desbancado a Bel Mongo o Circo Popolares, dos grandes pesos pesados de la gastronomía madrileña que hay que visitar. La capital de España tiene grandes cocineros y restaurantes entre unos fogones que nos trasladan a Italia sin necesidad de coger ningún avión o viajar horas y horas en coche. Prácticamente, sin salir de casa podemos degustar unos platos que pueden ir acompañados de un encuentro con algún famoso.

La gastronomía italiana compite con la española, ofrece una serie de novedades destacadas que debemos conocer y que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado. La riqueza de este tipo de cocina es la que puede sumergirnos de lleno en una gama de sabores que hay que visualizar y que quizás hasta el momento no teníamos presentes. Hay lugares que han ido ganando popularidad estos últimos tiempos y lo han hecho de tal forma que nos han invitado a redescubrir unas recetas que han conquistado hasta los paladares más exquisitos. Toma nota del italiano de moda en Madrid.

Ni Circolo Popolare ni Bel Mondo

Hay varios restaurantes italianos de renombre en nuestro país, algunos de ellos situados en la capital de España. Un lugar que puede despertarnos más de una alegría inesperada que ha podido convertirse en el eje central de una jornada muy especial en la que los sabores se disparen.

La cocina italiana junto con la española tiene algunas similitudes, pero en esencia lo que tenemos por delante son una serie de elementos que harán realidad algunos cambios destacados. Estas recetas con alma que realmente puede darnos más de una alegría están sobre la mesa.

Son tiempos en los que probar recetas especiales o simplemente celebrar estos días que tenemos por delante, puede llevarnos a dar algunos cambios de ciclo destacados. Habrá llegado el momento de salir de los típicos, famosos y deliciosos restaurantes italianos más conocidos de Madrid.

Si bien, es importante conocerlos y sobre todo degustarlos, Bel Mondo y Circolo Popolare no son los únicos que nos estarán esperando en Madrid. Hay un restaurante que está acaparando una gran variedad de visitas y no es casualidad que así sea. Te proponemos un nuevo plan, un nombre más que tendrás que añadir a la lista de restaurantes imprescindibles de Madrid.

Este es el restaurante italiano de moda al que van los famosos

Alduccio es un clásico, uno de los primeros restaurantes italianos de la capital y el que se ha ganado a pulso esa fama mundial. Son muchos los que llegan de varias partes del mundo sólo para degustar estas recetas que son realmente espectaculares en todos los sentidos.

Tal y como se presenta este restaurante: «Para entender la historia de Alduccio, nos trasladamos al año 1957, cuando su fundador (nuestro padre) Aldo Sebastianelli trajo la “ Pizza” a España y concretamente a Madrid, en un local de la Calle Gonzalo Jimenez de Quesada (detrás del actual Primark de Gran Vía,). Al poco tiempo, reclamado por los americanos residentes en Madrid, y que ya conocían la pizza, le siguió el “Alduccio” de la base de Torrejon de Ardoz y finalmente en 1962 y con toda la ilusión del mundo, montó el qué con hoy en día seguimos su legado, el “ Ristorante Alduccio” del Bernabeu. Muchos de los protagonistas de la historia de este último siglo han pasado por el restaurante. Personalidades como Sofía Loren, Claudia Cardinale, Mijaíl Barýshnikov y Alfredo di Stefano entre otros, han disfrutado de la pizza y de la auténtica pasta fresca hecha a mano tal y como la elaboraban “ le mamme” en las casas italianas. No se puede dejar de mencionar magníficos platos como le fettuccine, la lasagna o gli gnocchi que el propio Alfredo di Stefano tomaba todos los viernes. Muchas cosas han cambiado en estos 60 años, entre ellas 2 remodelaciones del Estadio Santiago Bernabéu hasta llegar a hoy con esta última obra colosal, pero otras también muy importantes han permanecido inalterables, como el amor y la pasión por este oficio, el trabajo por la constancia y el mantener la auténtica tradición de la cocina italiana».

Toda una institución en España que ha recibido y sigue recibiendo a grandes personalidades que no dudan en apostar por una cocina tradicional italiana. Si te gustan los sabores más auténticos, no lo dudes, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tienes por delante y en cómo conseguir hacer realidad algunos cambios destacados. En tu próxima visita a Madrid o si quieres descubrir un lugar con mucho encanto, no lo dudes, toma nota de este restaurante italiano que puede ser tu mejor elección si te apasiona la pizza y las recetas italianas más auténticas.