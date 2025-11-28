El motivo real por el que en algunos países de Asia no utilizan cuchillo y tenedor

En algunos países de Asia no utilizan cuchillo y tenedor, hay un motivo real de no hacerlo que quizás nos sorprenderá. Tendremos que sumergirnos en una historia que parece que llega del pasado más remoto, para descubrir este hecho tan singular. Para el resto del mundo, comer con palillos y no con cuchillo y tenedor es un suplicio, pero nada más ver la manera en la que se manejan estos expertos, las consecuencias pueden ser terribles. Es hora de saber un poco más qué podemos saber de estos expertos que no dudan en darnos algunas novedades importantes.

Habrá llegado el momento de saber qué es lo que pasó para que esta parte del mundo dejará a un lado los cuchillos o el tenedor, lógicamente si usan la cuchará, aunque incluso con palillos son capaces de comer sopa. Un giro radical que puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno en estos días en los que cada elemento cuenta y puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperado. Este motivo real de un cambio que modifica para siempre la experiencia de comer.

Hay un motivo real para comer de esta forma

Uno de los choques culturales al llegar a Asia, es darse cuenta de que el cuchillo y el tenedor han desaparecido. Nos hemos acostumbrado tanto a usarlos que pensar en una vida sin ellos, puede resultar de lo más cruel. El placer de comer bien se queda en nada, si descubrimos esta manera de degustar una buena comida.

Esos macarrones a la boloñesa tan típicos de los viernes en algunas casas pueden convertirse en un drama si nos imaginamos comerlos con esos palillos asiáticos con los que en Asia se come de todo. Sin un tenedor o un buen cuchillo para cortar la carne en los trozos que nosotros queremos, no disfrutamos de la comida.

En Asia con palillos son capaces de comer de todo, es una manera de conseguir que obtengamos un buen básico de una manera que nos dará más de una sorpresa inesperada. Conocer el origen de estos palillos que se deben cambiar con más frecuencia que los cuchillos y tenedores, no sólo por qué se rompen, sino porque al ser de madera tienen una vida útil más corta. El origen de estos elementos para comer e incluso para cocinar nos pondrá los pelos de punta, tienen su razón de ser en algo muy curioso.

En algunos países de Asía no se usa cuchillo y tenedor

Tal y como nos explican los expertos de Dragón Imperial: «La verdad es que este utensilio tan conocido en todo el mundo, tiene un pasado realmente antiguo. Los chinos llevan utilizando los palillos desde al menos el año 1200 a.C., y en el año 500 d.C. En aquella época ya se habían extendido por todo el continente asiático, desde el sudeste asiático hasta Japón. Como veis, los palillos son mucho más de lo que parecen. Los primeros ejemplos de escritura china no son lo único que se puede extraer de las legendarias ruinas de Yin, en la provincia de Henan. Es allí donde se conocieron los primeros palillos chinos. Se encontraron juegos de bronce en las tumbas de las ruinas de Yin. Los primeros palillos, servían para meterse en ollas de agua o aceite hirviendo. Y esto es porque se utilizaban principalmente para cocinar. A partir del año 400 d.C. la gente empezó a utilizarlos para comer. Esto ocurrió cuando el auge de la población en toda China agotó los recursos y obligó a los cocineros a desarrollar hábitos de ahorro. Empezaron a cortar los alimentos en trozos más pequeños, que requerían menos combustible para cocinar, y que resultaban perfectos para el agarre de los palillos en forma de pinza».

Siguiendo con la misma explicación: «A partir de esa época, los cuchillos se volvieron más o menos obsoletos ya que la comida se convirtió en un bocado. Y esto ocurrió a raíz de que las piezas de comida se redujeron de tamaño. Pero su desaparición definitiva se la debemos a Confucio. Como vegetariano, creía que los utensilios afilados en la mesa recordaban al matadero. También pensaba que las puntas afiladas de los cuchillos evocaban la violencia y la guerra. Esa sensación era el enemigo perfecto de un estado de ánimo alegre y de contención, más apropiado para las comidas».

Por lo que, esta idea de que son armas, en un ambiente vegetariano se ha acabado imponiendo. Además de que los palillos combinan muy bien con el tipo de arroz que se usa en la cocina asiática en general. La manera de comerlo mejor es con los palillos y no con un tenedor que no es necesario en esta parte del mundo.