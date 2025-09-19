Grupo Tello Alimentación celebra el Día Mundial del Aperitivo con dos propuestas únicas e irresistibles

El Día Mundial del Aperitivo es la ocasión perfecta para compartir, disfrutar y redescubrir los pequeños placeres de la gastronomía. Este año, Grupo Tello Alimentación lo celebra con dos propuestas diseñadas para todos los paladares: una tabla de embutidos curados, con sabores intensos y llenos de carácter, y otra de productos cocidos de la gama Esencia, más suaves, jugosos y saludables.

La tabla de curados de Tello pone en valor la excelencia de sus productos elaborados con curación lenta y materia prima de la más alta calidad. Cada pieza refleja décadas de saber hacer que garantizan un sabor auténtico y una textura inigualable. Jamón, salchichón, longaniza y chorizo en su punto óptimo de curación, acompañados de almendras fritas y aceitunas, se convierten en un picoteo irresistible, perfecto para disfrutar y compartir en cualquier momento del día.

Por su parte, la tabla de cocidos Esencia está pensada para quienes buscan equilibrio entre sabor y bienestar. Sus productos destacan por su alto porcentaje cárnico, como el jamón cocido Duroc 92 %, la pechuga de pollo 90 % y la pechuga de pavo 84 %. Elaborados a partir de piezas enteras y deshuesadas a mano, la gama Esencia ofrece además una propuesta sin gluten, sin lactosa, sin féculas ni colorantes añadidos, con bajo contenido en sal y alto aporte proteico. Todo ello con un packaging sostenible y recerrable, que asegura practicidad y respeto por el medioambiente. Acompañada de perlas de mozzarella, tomates cherry, hojas de albahaca fresca, un toque de pimienta y picos de pan, esta tabla se convierte en una opción saludable, versátil y deliciosa para disfrutar en cualquier aperitivo.

“El Día Mundial del Aperitivo es una ocasión única para disfrutar de productos de calidad y compartirlos en buena compañía. Con nuestras tablas de curados y cocidos Esencia queremos llenar de sabor esos momentos tan nuestros. Son dos propuestas de sabor irresistible y con carácter, una apuesta segura y versátil para disfrutar en cualquier aperitivo”, señala Inés Tello, directora de Marketing y Comunicación de Grupo Tello Alimentación.