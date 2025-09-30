Desesperación del dueño de un restaurante que salió en un programa de Chicote: «En tres años…»

Este dueño de un restaurante que salió en el programa de Chicote ha decidido contar su experiencia. Estamos ante uno de los programas más vistos de la televisión que nos enseña que tener un restaurante no es nada fácil. Toca hacer malabares entre la gestión de un tiempo que se lo lleva un local y una clientela que espera que se dé siempre el 100 por 100 de uno mismo. Hemos visto circunstancias personales realmente duras, personas dispuestas a trabajar de forma sistemática en una serie de peculiaridades que pueden ser claves y que realmente puede ser clave que lo tengamos por delante.

En tres años este restaurante sufrió un importante cambio

Las personas que acuden al programa de Chicote pueden acabar recibiendo una serie de energías totalmente diferentes a las esperadas. Todos hemos visto ese programa en el que parece que este famoso cocinero es capaz de salvarles por completo.

Como si la vida de las personas que trabajan en este lugar cambiará de forma inmediata. La realidad es que después de que se apaguen los focos y todo vuelva a la normalidad, deben lidiar con todo lo que ha pasado. En especial, cuando lo que vemos de ellos, no es nada positivo.

Si bien, Chicote es capaz de cambiarlo todo y en lugar de ver elementos que pueden resultar del todo inesperados, lo que tenemos por delante es un giro destacado que puede ser esencial para la persona que está en este local. Este restaurador no ha dudado en dar una serie de pautas que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante

Este restaurador no ha dudado en aparecer en los medios para dar cuenta de una serie de detalles que pueden acabar generando más de un comentario ante la situación vivida.

La desesperación de un dueño que apareció en el programa de Chicote

Apareció en el programa de Chicote este dueño de un famoso restaurante no duda en lanzar una importante advertencia, explicando lo que ha vivido en estos últimos años. Tal y como explica en redes sociales, el problema no ha sido salir, sino que cada vez que vuelve a salir por la televisión las reseñas de su restaurante bajan: «En tres años ya lo han repuesto varias veces y siempre que salen nos vuelven a caer 8/9 reseñas malas. Desde esas hemos bajado de un 4,7 a un 4 en Google y me temo que seguirá pasando y bajando».

La suplica de este hombre se ha convertido en viral: «Cada vez tenemos menos comensales por ese problema y ya no está muy bien la cosa en Vigo como para seguir bajando», subraya el hostelero. A raíz de ese problema, el usuario @soycamarero ha hecho un llamamiento claro: «Puede caer bien, puede caer mal, puede haber cosas que no te gusten de lo que has visto del programa, del restaurante, del personal o incluso del dueño, pero yo creo que si no has ido al local no tienes por qué poner malas reseñas».

Es importante ser consciente de que las reseñas de Google las ve todo el mundo, por lo que, quizás deberemos estar muy pendientes de una serie de cambios que llegan con aparente facilidad. Cuando uno lee algo negativo, lo normal, es despedirse por completo de ese lugar.

Es más, seguramente seguirá diciendo algo malo, pese a no ver estado. No es objetivo opinar sin haber puesto un pie en un local. Sólo partiendo de esa experiencia que ven en televisión y que fue de hace varios años. Un cambio de tendencia que sin duda alguna debemos empezar a tener en cuenta como usuarios.

Antes de poner una crítica, hay que estar muy pendientes de lo que experimentemos, hablar con el dueño y ver si tiene solución este problema que de otra forma podría solucionarse de una forma u de otra. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar al apretar el botón de enviar.

Este restaurador explica una polémica común, Google, no puede verificar que se ha ido a ese local, por lo que, se fía de lo que dicen unos usuarios que, a veces, no tienen razón alguna.