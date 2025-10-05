Calachica: la platea gaditana del ocaso

Cádiz no necesita excusas para ser adorada: le sobra compás, sal y guasa. Tiene la voz del mar, el ritmo del 3×4 y ese descaro sabio que convierte cualquier esquina en copla. Pero la Tacita, que es coqueta, pedía un balcón digno de su ocaso, y ahí asoma Calachica, nueva catedral del atardecer y bastinazo de los gordos, como diría un buen gaditano.

A la vera de la Punta de San Felipe, con la muralla por testigo y el Atlántico al alcance del zapato, este templo de aire libre y bulla fina ha venido a poner orden en el paraíso. Piscina infinita, camas balinesas que huelen a verano, carta mediterránea de producto gaditano y una agenda cultural que ya quisieran muchas capitales de postín. Cádiz, por fin, tiene un mirador con duende para ver morir el sol sin prisas —que el buen tiempo se bebe despacio—.

Uno llega, pide un gin-tonic bien tirado con burbuja de resistencia heroica, se apoya en la baranda y deja que el cielo haga lo suyo: esa combustión naranja que parece inventada por un pintor con acento. El espectáculo no tiene trampa ni cartón, sólo el rumor del agua, la brisa que cuenta chismes de la bahía y una copa que no se vacía sola.

Pero Calachica no se queda en la postal. Quiere ser también foro cultural, alma y motor de una ciudad que no se cansa de reinventarse. Con la complicidad de Casa Lamar, el estudio de los gaditanos Ana Sánchez y Daniel Vázquez, inaugura una instalación que retrata el milagro cotidiano del crepúsculo. Colores, cerámicas, maderas, papeles… artesanos del lugar que capturan el temblor del horizonte cuando el sol se rinde al mar.

Todo respira sostenibilidad, belleza y ese amor por la luz que sólo entiende quien ha vivido una tarde de levante en calma. No hay aspavientos, ni postureo de palmera de pega: hay verdad, arte y compás.

Así que ya lo saben: el atardecer más hermoso del mundo tiene ahora platea reservada y nombre propio. Calachica, donde Cádiz se mira al espejo y se gusta.