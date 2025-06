Adiós a entrar gratis al baño de los bares, esta hostelera se ha hecho viral en redes: «Es incontrolable»

Los camareros suelen hacerse virales en redes sociales por sus críticas a ciertos clientes, lo que suele provocar alguna polémica. Sin embargo hay en ocasiones donde la gente se pone de su parte. Esto es lo que le ha ocurrido a una hostelera de Cartagena.

La creadora de contenido y hostelera @anabelmorenoruiz3 compartió en TikTok una experiencia que lleva un tiempo pasándole en su restaurante. Gente que no son clientes se cuelan en el local para usar el baño.

La hostelera defiende que eso supone un gran gasto para el bar, una molestia para los comensales y que es una falta de educación. Para saber si era la única que pensaba así, pidió que los usuarios respondieran en comentarios.

La hostelera de Cartagena que no quiere que sigan usando su baño

Anabel comenzaba su relato con una ironía: «Está prohibido negar el paso en tu restaurante. O sea, tienes que dejar que entre quien quiera. Y que gasten mi papel, mi agua, mi luz, mi jabón, que me lo atranquen…».

Lo primero que le molestaba y así lo demostraba en sus redes sociales era la diferencia frente a lo que hacían desde las instituciones: «El Ayuntamiento ha puesto muy cerca de aquí un cuarto de baño en el que tienes que pagar 50 céntimos para entrar. ¿A vosotros esto qué os parece?».

Para la hostelera se produce una situación injusta, ya que mientras tenemos normalizado pagar por un baño público, hay algunos que ni siquiera se piden un café cuando van a un establecimiento privado.

«Es incontrolable poner a una persona en el aseo para que limpie cada vez que sale alguien del baño», concluía para describir el mal estado en el que quedaban los aseos con tanto trasiego.

¿Hay que pagar para entrar al baño de un bar?

La gran mayoría de personas tenemos la costumbre de pedirnos aunque sea un café si estamos en la calle y tenemos que usar el baño de un bar por una urgencia.

Sin embargo cuando se producen grandes aglomeraciones esa buena educación tiende a desaparecer. «Mi restaurante está en el centro de Cartagena y en Semana Santa pasan procesiones por al lado y hay mucho trabajo en el restaurante. Imaginaros», se lamentaba.

La mezcla entre clientes y personas que usan el baño sin consumir provocan un colapso: «Está lleno a reventar y una cola desde los aseos hasta la calle de gente que yo no sé si eran de procesiones, clientes o de qué».

Para Anabel el principal inconveniente es que los comensales salen perjudicados: «Mientras los mismos clientes que estaban cenando y gastándose 20 o 30 euros por cabeza sin poder usar el baño de la cola que había. Obviamente los baños en un estado lamentable porque no se pueden mantener con tanta gente».

Las redes sociales se vuelcan con la hostelera y sus quejas sobre los aseos

Hay en ocasiones donde las redes sociales no entienden las críticas de los hosteleros, pero con el caso de Anabel y su restaurante de Cartagena el apoyo ha sido unánime.

Por ejemplo, el dueño de otro bar relataba su experiencia: «Yo he llegado a echar del baño a cinco chicas que pasaron al baño juntas, que venían del pub de enfrente y no a hacer pipí precisamente. Polvos mágicos encima del lavabo».

Por desgracia, ni el suyo ni el de Anabel son casos aislados: «A mí me pasa lo mismo. Tengo un local al lado del rastro y los domingos vienen 3.000 personas y no tengo para mis clientes. Lo dejan todo sucio, me quejo al Ayuntamiento y me dicen que ponga una persona ahí y que le dé de alta».

Eso ha provocado que muchos usuarios coincidan en que la mejor solución sería cerrar con llave el baño y sólo dársela a los clientes, para que puedan acceder si lo necesitan.