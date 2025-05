Que los españoles perdemos la noción del tiempo en los bares no es ningún secreto, pero eso no significa que los establecimientos no tengan horarios. En un bar de tapas de Granada, un cliente quiso ser atendido cuando el local iba a cerrar y la respuesta de su propietario ha generado todo tipo de reacciones.

Sucedió en el Bar Aliatar Los Caracoles, un local de tapas situado en pleno Albaicín de Granada. Tal y como se puede comprobar en internet, el bar ofrece servicio de 12:00 a 16:00 y de 19:30 a 23:00.

Aun así, un cliente entró a pedir una cerveza cuando ya habían pasado las cuatro de la tarde y, ante la negativa de los camareros a servirle, montó en cólera minutos después con una mala reseña en Google, a la que el bar no tuvo más remedio que responder.

Un cliente estalla contra un bar granadino por no servirle fuera de horario

Los camareros ya dedican bastantes horas a atender a clientes de toda condición como para además tener que trabajar fuera de horario. Por eso, cuando este cliente pidió una cerveza después de las 16:00, los trabajadores le informaron de que el servicio había terminado.

Descontento con la respuesta, el cliente, minutos después, no dudó en publicar una reseña de una sola estrella al bar en Google: «A las 16:01 no te ponen una cerveza un sábado estando el bar con gente. Cultura de Granada, tapas… será en horario noruego. Lamentable».

David Martínez, uno de los propietarios del establecimiento, aclaró la situación: «Entraron a las cuatro y poco, les dije que estábamos cerrando y no pasó nada más. No dijeron nada y se fueron».

No es la primera vez que alguien es más valiente en redes sociales que en la vida real. Pero los propietarios del bar decidieron no quedarse de manos cruzadas y respondieron a la reseña, que ha levantado los aplausos de los internautas.

La respuesta viral de un bar de tapas de Granada a un cliente maleducado

El propietario del Bar Aliatar Los Caracoles respondió a la mala reseña del cliente con unas palabras que provocaron el aplauso de las redes sociales.

«Siento no poder haberte atendido como mereces, pero mi personal y yo tenemos unos horarios como cualquier trabajador de Granada o del resto de España. Por suerte, las jornadas de 12 horas se abolieron, espero que en su trabajo sea igual», afirmó.

El usuario de X @soycamarero, que se dedica a recopilar anécdotas divertidas de trabajadores de bares de toda España, posteó la captura de pantalla de este encontronazo digital y generó todo tipo de reacciones.

Las redes sociales aplauden a este local granadino por respetar los horarios

Un caso tan llamativo se hizo rápidamente viral en redes sociales, por lo que no tardaron en llegar las primeras reacciones a la disputa. Lo mejor de todo es que la gran mayoría se ponía de lado del bar.

Por ejemplo, un usuario se preguntaba si este tipo de clientes pondría reseñas como esta en otros negocios como los bancos. Otro internauta ironizaba en defensa de los camareros: «Qué fea esa costumbre de dejar de trabajar cuando llega la hora de dejar de trabajar».

Afortunadamente, la reputación del bar granadino ha quedado intacta o incluso ha aumentado tras este rifirrafe. Una tuitera aprovechaba para recomendar el local: «Muy buen ambiente y muy buena comida, por supuesto (…) Maravilloso que se respeten los horarios, bien por el propietario».