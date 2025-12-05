Marisa López (Gobierno de Murcia): «Se tolera mucho el fraude, empezando por el Gobierno que paga en efectivo»

La economía sumergida es ya un problema que impacta profundamente a la Región de Murcia. Tanto es así, que más de un 17% del PIB de la autonomía -casi 7.000 millones de euros- proviene de esta actividad no declarada. Sin embargo, su Gobierno pretende implementar medidas que reduzcan «en tres años» este dato al 14,4%, según ha confirmado la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, Marisa López Aragón, durante el foro organizado por OKDIARIO sobre Economía Sumergida.

«Ese 17,4% es un dato real y lo cierto es que por sus características es difícil de cuantificar. Encargamos al Consejo de Economía Social de la región un estudio para que nos diese la foto real de cómo estaba afectando: en 2024 la economía sumergida hizo que se dejaran de ingresar en Murcia 6.900 millones de euros», ha detallado la consejera en conversación con José de La Morena, jefe de Economía de OKDIARIO.

«Debe haber tolerancia cero al fraude y en España hay mucha tolerancia, partiendo del Gobierno nacional que paga en efectivo. Los propios ministros de este país», ha denunciado López.

En este sentido, la consejera apunta que una de las vías rápidas para acabar con la economía sumergida es «la moderación fiscal»: «También necesitamos abordar la simplificación administrativa, el exceso de burocracia es peligroso y la economía sumergida en ocasiones es una contestación a la sobre regulación», ha comentado.

Sobre este factor apunta que los sectores en los que hay más incidencia de este tipo de economía es en aquellos «donde hay mayor mano de obra y menor cualificación de la misma» y un ejemplo de ello es el sector primario: «El peso de la agricultura en Murcia sobre la población ocupada es del 10,9%, cuando la media en España es del 3,3%. Somos la huerta de Europa y no es negativo, pero la economía sumergida en estas actividades es mayor», ha cifrado.

A pesar de ello, la consejera ha asegurado que no es el único sector donde hay economía sumergida. Detalla también que «la hostelería, los servicios domésticos y los servicios personales como fontaneros, electricistas o en la industria y el transporte también están muy afectados por fraudes fiscales o laborales».

Confianza en el empresario

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social ha abordado durante su intervención en el foro organizado por OKDIARIO que el ejecutivo autonómico está trabajando en tres grandes bloques para llegar a reducir 3 puntos porcentuales la incidencia que tiene en el PIB la economía sumergida y «pasar del 17,4 a un 14,4% en tres años».

«Un primer eje pasa por la sensibilización y la concienciación: hay que hablar de tolerancia cero al fraude, de la cultura de la legalidad y aportar formación económica y laboral para las PYMES o los jóvenes; para sectores afectados hay medidas concretas y coordinación entre administraciones y hemos aprobado la cuarta ley de simplificación administrativa que supone un cambio de paradigma porque el empresario deja de ser un incumplidor», ha expuesto.

En la línea de este voto de confianza a los empresarios ha querido destacar que el Gobierno regional ha puesto en marcha deducciones fiscales para empresas con plena «confianza en el empresario»: «Hay una declaración responsable donde dicen que tienen ese determinado documento y de primeras le creemos. No se le criminaliza ni paraliza la actividad», ha apuntillado.

«También hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones hasta el tercer grado familiar, no tenemos impuesto de patrimonio y las empresas o cualquier ciudadano pueda presentar informes privados y que ese escrito sirva para resolver ese expediente. Así se agiliza el procedimiento, porque el cuello de botella solía ser la emisión del informe técnico», ha finalizado López Aragón.