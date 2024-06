El consejero de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez Díaz, ha abordado durante las IV Jornadas de OKTURISMO, organizadas por OKDIARIO, la necesidad de que haya convivencia entre turistas y residentes y de la creación de nuevos modelos en el sector que definan un turismo de competencia regulado y basado en la productividad.

En una entrevista con Vicente Gil, el consejero ha pedido que «no nos equivoquemos de enemigo» y ha llamado a «tener en cuenta que lo que no se va a modificar es el deseo de viajar». Y es que, ha destacado, que «viajar es una de las principales prioridades en la vida, por lo que hay que ponerla en contexto, y encontrar el mismo equilibrio entre el sentirse visitado y no sentirse invadido».

«Nuestro objetivo en Mallorca es tratar de entender de qué manera podemos equilibrar nuestra acción turística, permitiendo el desarrollo para mantener el estado del bienestar». Mallorca pasó «gracias al turismo» de ser una «una sociedad de subsistencia con una alta migración, a ser líderes en calidad de vida», ha asegurado. Por lo tanto, «desde ese liderazgo actual en turismo y nuestro orgullo por todo ese poso, debemos combinar tanto la parte regulatoria como el mantenimiento de esa referencia en el turismo internacional».

En este sentido, Vicente Gil, ha hecho hincapié en la actual situación de ese cambio en el «relato turístico» y ha hablado de la «turismofobia» de algunos partidos. «Hay ciertas actitudes que están contaminando una actividad que ha enriquecido a un pueblo y nos ha situado como líderes en el mercado», ha señalado antes de añadir: «Es más hipocresía que ideología, porque utilizan esta ideología para esconder que criticamos lo que luego no hacemos en nuestra vida diaria». Al respecto, ha destacado que en Baleares, en los últimos años, se había levantado «una especie de pantalla para demonizar al turismo de todos los males de la sociedad y, sin embargo, no ha habido ninguna acción que permitiese conciliar ese desarrollo en la región».

En cuento a la regulación turística, Vicente Gil ha preguntado al consejero sobre las actuaciones ilegales que se llevan a cabo en el sector: ¿Qué están haciendo ustedes desde el Consell para evitar estas situaciones? El consejero ha mostrado su descontento de que por qué desde Europa «para luchar contra la ilegalidad, no permite que las plataformas de turismo incorporen a su comercialización, no tienen o no forman parte del elemento regulatorio. Y, sin embargo, van por la parte más complicada que es preguntar a las plataformas qué es lo que facturan, para cruzarlo luego con nuestra base de datos y ver si somos capaces de identificar la actividad ilegal».

«Si queremos gestionar ese equilibrio hay que hablar del residente, porque debe encontrarse bien, ser feliz en su lugar de origen, sin que el que nos visita sea el culpable. Hay que ser cauteloso con equivocarnos de enemigo. Nuestro propósito es la convivencia social y medioambiental dentro de un desarrollo sostenible de la actividad, porque además, bien impulsada, en las próximas generaciones, tendrá como elemento principal la prioridad de viajar de los ciudadanos».

En sector turístico es la actividad más potente en Mallorca y por ello, el consejero de Turismo, ha afirmado que «saturación y masificación viene derivada de que todos decidimos ir al mismo sitio en el mismo lugar. Así debemos tener en cuenta varios eslabones fundamentales: las plazas que son legales para poder pernoctar, las ilegales que desconocemos, las personas que vienen a Mallorca a casa de familiares y amigos y que calculamos en un 20%, es decir, más de dos millones de los 13 que recibimos y, el otro eslabón, sería que el crecimiento orgánico de la población desde 2020 a este año ha sido del 40%. De 600.000 personas que vivíamos en ese año al millón en la actualidad. Con lo cual, si queremos mantener esa oferta y rentabilidad y gestionar bien los recursos de la población, debemos desechar de nuestro entorno, la parte ilegal».

El consejero de Turismo de Mallorca sobre qué hacer para modificar el actual modelo de competencia, señaló que pasa por «rediseñar un sistema de inspección diferente, trabajar con los municipios, negociar con las plataformas para detectar las irregularidades y apuntalar las normativas nacional y europea para una mejor efectividad».

Sobre el posicionamiento de Mallorca en el sector, Vicente Gil, José Marcial ha dicho que son conscientes que los competidores siguen funcionando, «así desde la madurez, vamos a poner sobre la mesa, pasar de un modelo de crecimiento basado en la intensidad, a un tema de productividad, intentando poner en valor la oferta que tenemos y conseguir márgenes operativos que nos permitan garantizar servicios y atención».

«Quizá podemos decir que todo esto nos lleva a modelar nuestro sistema de producción, centrándonos en mercados que aportan un valor en su visita y modelos de producto con aportación importante. No dejando al resto, sino una promoción que nos trate con respeto desde su planificación del viaje. Vamos a trabajar en el orgullo de pertenencia y que el turismo sea un proyecto de vida de la juventud».

Vicente Gil continuando con este cambio de modelo expuesto por el consejero, le ha preguntado a la pregunta sobre la concienciación sobre ese mensaje de protección, regeneración y de cuidar lo propio, uniendo al turista con el propio ciudadano de Mallorca. «Dentro del proceso evolutivo a veces lleva a reorientarte, tomar una nueva ruta y discernir cómo creo que debe ser el sector del turismo de las próximas décadas. Pero para hacer todo esto debemos localizar y regular bien el propio sistema, sin aquellos que están infringiendo las normas. De esta manera, queremos un modelo turístico basado en la productividad», ha concluido.