Gutiérrez (PP) alerta de las carencias de la OTAN: «Defensa aérea antimisil, artillería de largo alcance y drones»

El senador del Partido Popular Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu alertó este jueves de un desajuste estratégico entre las inversiones españolas en defensa y las carencias prioritarias identificadas por la OTAN y la Unión Europea, advirtiendo que el Plan Industrial y Tecnológico del Gobierno Sánchez «articula la orientación de ese gasto extraordinario en otras capacidades» distintas a las que reclama la Alianza Atlántica.

En una entrevista con el director general de OKDIARIO, Miguel Gómez, celebrada en las I Jornadas de Defensa del medio en el hotel Wellington de Madrid, el ex militar y actual representante por Melilla enumeró las tres prioridades que OTAN y UE han identificado como carencias críticas: «La primera de las cuales es la defensa aérea y antimisil. La segunda de las cuales es la artillería de largo alcance, la munición para la artillería de largo alcance. La siguiente son los drones».

Sin embargo, Gutiérrez Díaz de Otazu reconoció que «nosotros estamos un poco en otra línea, con otro tipo de capacidades», en referencia al Plan Industrial presentado por Pedro Sánchez en abril, que contempla un gasto extraordinario de 10.471 millones de euros. El senador subrayó que, aunque España está «en la línea de incrementar nuestras inversiones en defensa», lo hace «con ciertos matices» respecto a lo acordado en la cumbre de la Alianza en La Haya el pasado mes de junio.

«La inversión en defensa no es guerra, sino prevención de guerra»

A pesar de esta crítica estratégica, Gutiérrez Díaz de Otazu defendió con contundencia el incremento de las inversiones en defensa, subrayando que «la inversión en defensa no es una inversión en guerra, sino en prevención de guerra» y que debe formar parte natural de la vida de los españoles. «La defensa garantiza nuestra seguridad mediante cosas que no vemos y que no percibimos. La seguridad de nuestro espacio aéreo está permanentemente garantizada», afirmó el senador.

El representante del PP rechazó categóricamente la contraposición entre gasto en defensa y bienestar social: «La contraposición de si me lo gasto en esto, no me lo gasto en lo otro, no es cierta». El senador recordó que «cada euro invertido en defensa produce 2,1 euros de retorno» y que «la inversión en defensa genera bienestar, genera seguridad, genera prosperidad y genera posibilidad de mejorar nuestro sistema de bienestar».

«Debería haber más política de Estado en defensa»

El representante del PP reconoció que, aunque la Comisión de Defensa «es una de las menos broncas», considera que «debería haber más» consenso político. «La defensa, la política exterior y alguna otra son ámbitos en los que el poder público debe ejercer una mesura de su descarga ideológica en la acción política, porque tiene una trascendencia fundamental en la estabilidad, en la paz y en la seguridad de la nación», explicó.

Gutiérrez Díaz de Otazu lamentó la falta de «flujo de información y transparencia» del Gobierno con las formaciones políticas sobre el Plan Industrial. El senador reveló que le preguntó a la ministra de Defensa en el Senado por el compromiso del 35% destinado a mejorar las condiciones laborales del personal militar, pero reconoció que «nos cuesta mucho trabajo obtener información sobre en qué dirección va el esfuerzo de defensa».

Crítica a la dependencia histórica de Estados Unidos

El senador fue especialmente crítico con la interpretación que Europa ha hecho durante décadas de la Alianza Atlántica: «Hemos manejado un subterfugio históricamente que ha sido interpretar que cuando hacíamos referencia a la Alianza Atlántica, implícitamente estábamos hablando de los Estados Unidos. Nuestra garantía de seguridad es la Alianza Atlántica, pero identificamos: tienen que venir los americanos».

«Soy senador por Melilla y cuando me preguntan si está cubierta por la Alianza Atlántica, siempre digo: Sí, está cubierta porque está cubierta por España. Los asturianos no podemos esperar que vengan los de Dakota del Norte antes de que se impliquen los asturianos», afirmó con contundencia el representante popular.

Reclama mejoras salariales urgentes para los militares

Uno de los mensajes más contundentes del senador fue sobre las condiciones retributivas del personal militar. «Hoy, como todas las asociaciones profesionales manifiestan, hay que acometer una revisión al alza de las retribuciones. Los militares han perdido capacidad adquisitiva por el incremento de los precios, que no se ha visto compensado», denunció.

Gutiérrez Díaz de Otazu alertó además del problema de captación que sufren las Fuerzas Armadas: «El año pasado alcanzamos la cifra de 116.000 efectivos que había venido decreciendo. Este año hemos tenido una pequeña subida de unos 500, pero es un tema al que debemos prestar atención». El senador defendió que el presupuesto debe estar «más armonizado» entre inversión en nuevos sistemas, mantenimiento y atención a recursos humanos.

El representante popular concluyó reivindicando el concepto de «conciencia de defensa» frente a simple «cultura de defensa»: «Tenemos que defendernos, la defensa forma parte de nuestras vidas y los militares son sociedad misma que presta un servicio al interés nacional».