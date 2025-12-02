El PP pide a Bruselas que revise el contrato de las pulseras ‘fake’ tras los fallos que desveló OKDIARIO

El Partido Popular, a través de la eurodiputada de la formación, Rosa Estarás, ha presentado una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea para que se revise la adjudicación y la ejecución del contrato de las pulseras antimaltrato defectuosas del Ministerio de Igualdad, que han causado fallos y desprotegido a las mujeres víctimas de violencia de género.

El objetivo es llevar a Bruselas la investigación de los fallos técnicos del sistema Cometa, el dispositivo de seguimiento telemático utilizado en España para la protección de víctimas de violencia de género. Asimismo, se requiere la revisión de posibles irregularidades contractuales vinculadas a los dispositivos en su contratación.

Esta es la segunda pregunta registrada en el Parlamento Europeo sobre este mismo asunto, tras las incidencias reveladas en exclusiva por OKDIARIO y que han derivado en el conocimiento de más fallos con el paso de las semanas.

Estarás ha incidido en que «las mujeres víctimas de violencia necesitan dispositivos fiables», mientras el PP recuerda que la Comisión Europea podría plantear «correcciones financieras» en caso de detectar incumplimientos en la gestión del contrato de los dispositivos antimaltrato. Además, la formación presidida por Alberto Núñez Feijóo también relaciona este caso con las «consecuencias trágicas» que tuvo la denominada Ley del sí es sí –Ley Montero–, la «utilización de mujeres como mercancías» por miembros de la conocida como Trama del PSOE o con las denuncias de acoso sexual que pesan sobre Francisco Salazar, asesor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Una alerta que no se envía o una geolocalización errónea pueden tener consecuencias irreversibles. Si un sistema financiado con fondos europeos muestra fallos operativos repetidos sin que el gobierno de turno haga nada, la Comisión tiene la obligación de examinarlo», manifiesta Estarás, eurodiputada del PP.

En la iniciativa, la dirigente recuerda que el sistema Cometa ha sufrido «fallos graves» en los últimos años, como la pérdida masiva de datos durante la migración entre empresas, manipulaciones de dispositivos que no generaron las alertas necesarias a las mujeres, desprotegiéndolas por completo, errores de geolocalización y otros como desconexiones, señales idénticas para advertencias de batería baja y agresor cercano o resistencia al agua inferior a la certificada.

Estarás señala que el Gobierno español «no ha asumido responsabilidades políticas» ni ha impuesto sanciones o rescindido el contrato adjudicado en 2023. Además, destaca que el departamento que dirige la ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegura, año y medio después, que quiere esperar “a las conclusiones de las investigaciones internas y externas” antes de tomar ninguna medida al respecto.

Estaràs insta por tanto a la Comisión Europea a revisar la adjudicación y la ejecución del contrato para determinar si cumplen las normas europeas de contratación pública y los principios de buena gestión financiera exigidos por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). También solicita conocer si Bruselas tiene previsión de pedir a España un informe completo sobre los fallos técnicos, la pérdida de datos y los procedimientos judiciales afectados, y si considera aplicar correcciones financieras en caso de confirmarse incumplimientos.

«No basta con decir que todo funciona; hay que demostrarlo. Y ahora mismo hay demasiadas incógnitas. Es la segunda vez que acudimos al Parlamento Europeo porque las respuestas en España no están siendo suficientes», concluye Rosa Estarás.