“Cero confianzas”. Ese es el mensaje que sale desde el vestuario de la selección española horas antes de medirse a Suiza en los cuartos de final de la Eurocopa. El estadio de San Petersburgo será testigo de un partido tremendamente igualado entre dos equipos con una idea de fútbol totalmente diferente. Mientras que España apuesta por el control del balón, los suizos jugarán replegados atrás y con el objetivo de salir a la contra. Justo lo que más daño le hace a un equipo como el dirigido por Luis Enrique.

Cuando acabó el partido frente a Croacia de octavos de final, jugadores, cuerpo técnico, periodistas y aficionados daban por hecho que el viernes en San Petersburgo habría que verse las caras con la vigente campeona del mundo. La Francia de Mbappé, Benzema, Griezmann, Pogba… No había tomado la palabra todavía Luis Enrique tras el encuentro cuando en la tribuna de prensa, la única zona del graderío del Parken de Copenhague ocupada en ese momento, se alertaba del gol de Suiza. No obstante, todos daban por hecho que lo normal es que los franceses diesen la vuelta al partido para terminar ganando. Cumplieron con lo primero, pero no con lo segundo.

En segundo acto, ya con España en el hotel de Copenhague viendo el encuentro, Francia no sólo dio la vuelta al duelo, sino que se llegó a poner 3-1. La remontada estaba conseguida y la expedición de la Selección segura de que sellada. Lo que pocos podían imaginar es que Suiza iba a recortar distancias para terminar empatando un partido que se decidió en la tanda de penaltis. Lo que vino después ya es historia. Tanda perfecta de los suizos y fallo en el quinto de Mbappé para consumar la sorpresa de la Eurocopa y, posiblemente, del año futbolístico.

Un partido igualado y competido

Cuando se confirmó la victoria de Suiza la selección española, que estaba muy pendiente de lo que estaba ocurriendo, se alegró. Jugar contra Francia era un hueso muy duro de roer, pero en ningún momento se vieron como favoritos. Luis Enrique y sus chicos están convencidos de que el partido será tremendamente igualado y competido. Los suizos ya pusieron en serios aprietos a la selección en la Liga de las Naciones y venderán muy cara su derrota.

No obstante, desde el seno de España aseguran que afrontan este partido con “humildad y trabajo, aunque con máxima ambición”. “Estamos seguros y convencidos”, sentencian. Unas sensaciones muy parecidas a las que se respiraron en la previa contra Croacia, donde Luis Enrique destacó que tenía total confianza en sus jugadores. Así que España afronta con la máxima humildad, precaución y optimismo el partido más importante de los últimos años. Wembley está cerca pero primero hay que hacer los deberes ante un combinado suizo que no pondrá fácil las cosas.