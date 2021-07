Luis Enrique compareció ante los medios de comunicación para repasar la previa del encuentro de cuartos de final de la Eurocopa que medirá a Suiza y España en San Petersburgo. El combinado nacional se deshizo de Croacia en octavos, mientras que su rival dio la sorpresa eliminando a Francia, una de las principales favoritas para hacerse con el título.

¿Se subirá la gente al barco?

«Se lo tienes que preguntar a ellos»

Suiza, rival complicado

«La realidad es que ha pasado Suiza y el resto no tiene importancia. La suerte que tenemos o desgracia es que nos conocemos muy bien de la Nations League. Va a ser un rival muy complicado. No tienen un gran nombre pero es de los mejores equipos de la Eurocopa, a nuestro nivel. Va a ser muy complicado».

🗣️ @LUISENRIQUE21: “Si vierais los números del GPS de los jugadores son impresionantes". ➡️ "Confío en los 24. El tema físico va muy unido al mental. Si funcionas bien emocionalmente parece que vuelas. Físicamente, estamos a tope".#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/DW1joLFIgm — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 1, 2021

Goles encajados

«Discrepo de la primera afirmación. El partido de Valdebebas fuimos muy superiores pero nos generaron una ocasión de gol en todo el partido. Los dos partidos, el de Suiza y Madrid, fueron muy complicados. Ellos presionan en campo contrario y generan problemas. En esos partidos estuvimos muy bien. ¿Los goles encajados? Somos de las mejores selecciones a nivel defensivo. Están los datos y la manera en que se consiguen. Ha habido algún error individual pero estoy contento de cómo gestionamos en defensa los minutos finales. Me quejé de lo que hicimos con el balón en los últimos minutos».

Peligros de Suiza

«Agradezco que me hagas la afirmación porque también os hablé de Ucrania, y mirad dónde están. Suiza tiene un seleccionador que tiene 67 partidos con su selección, de alto nivel, y sabemos que nos va a generar problemas. En esta Eurocopa también son competitivos».

Unai Simón

«No hay que martirizarse ni suicidarse. No importa el error, importa lo que haces después del error. Hay que hacer la reflexión después del partido. El problema es el error de concepto, no de ejecución. Dice Nadal que hay que tener memoria de pez y tiene razón. Si fallas una bola, no sirve de nada pensar en esa bola, hay que ir a por la siguiente. Es lo que hizo Unai, sobresaliente para él».

Buen estado físico

«No nos va a condicionar en absoluto. Los números de los GPS son impresionantes. El tema físico siempre tiene que ver con el emocional. Si estás convencido de repente vuelas. El cansancio es mucho más emocional que físico. Estamos a tope desde el punto de vista físico».

¿Cambios en el once?

«Mañana lo decidiré. Tengo confianza en los 24 y podría jugar cualquiera».

¿Alguna mejor que España?

«No».