Unai Simón habló ante los medios de comunicación desde San Petersburgo a dos días de que España se juegue su presencia en semifinales de la Eurocopa ante Suiza. El meta vasco, que fue protagonista ante Croacia por su error y sus posteriores buenas paradas, habló sobre su grave error y dejó claro que «me he martirizado un poco».

¿Cómo fue el error?

«Me he martirizado un poco y lo he visto seis o siete veces. No lo encuentro explicación. No me molestaba el sol, se me escurre… Intento dar salida al balón con el control y en lugar de dejarlo muerto… sin más. Es un accidente».

🗣️ Unai Simón: "El fútbol son un cúmulo de aciertos y pequeños errores." ➡️ "Cuando ocurre eso, hay que darle la vuelta y yo seguía en el campo y el equipo necesitaba de mí. Tenía que seguir jugando de la misma manera".

Error contra Croacia

«El otro día fue un accidente. El fútbol es así y las cosas pasan. Estás uno o dos minutos pensando en eso cuando Croacia no había generado nada. Sabía que tenía que hacer lo mismo y estando serio».

Ovación tras el fallo

«Los aplausos fue un subidón. Me animaron mucho porque con el fallo fue un bajón. Al final me dieron mucha energía y estoy muy agradecido».

El partido más importante

«Personalmente he vivido partidos más fuertes, como la Copa del Rey ante el Athletic, pero como profesional fue uno de los más importantes. No lo voy a olvidar nunca».

Palabras de ánimo de De Gea

«Se quedó a esperarme. Me tranquilizó mucho lo que me dijo. Me lo quedo para lo personal pero me ayudó mucho».

¿Mejor portero tras el fallo?

«Cada día lo soy. Hay pequeñas cosas que puedes mejorar pero soy mejor que ayer y peor que para mañana. No soy el portero del primer gol que encajamos».