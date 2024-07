La prensa alemana enfurece tras perder ante España: «Esta derrota se siente como una victoria robada»

Alemania quedó eliminada ante España en los cuartos de final de la Eurocopa y la prensa alemana fue un auténtico clamor contra Anthony Taylor, árbitro que se encargó de dirigir el encuentro. El trencilla inglés no pitó una mano de Cucurella en la prórroga antes del gol de Merino y la afición alemana, así como expertos en la materia quedaron realmente enfadados tras la eliminación de su equipo… y en su propio país. España nunca había conseguido ganar a un aniftrión en Eurocopa o Mundial, pero este 2024 quedará para la historia por ser la primera vez en lograrlo.

Bastian Schweinsteiger, ex futbolista del Bayern de Munich y de la selección alemana y retirado recientemente del fútbol profesional, fue uno de los que más cargó contra Anthony Taylor: «Alguien tiene que explicármelo», comenzaba el ex futbolista alemán. «Claro que no es intencionada. Pero la mano no está pegada al cuerpo. Me sangra el corazón cuando veo este tipo de cosas. También es cierto que Toni Kroos podría haber visto la segunda amarilla, ahí tuvimos suerte. Pero en esa escena tuvimos muy mala suerte», reconoció.

El diario Bild alemán fue realmente duro contra Anthony Taylor: «El árbitro huye del problema del penalti», señala. «No se decidió por un penalti en la mano en el minuto 106 en los cuartos de final del Campeonato de Europa entre Alemania y España. Aunque Marc Cucurella bloqueó claramente con la mano el disparo de Jamal Musiala», dicen.

«¿Por qué Taylor decidió seguir jugando? ¿La situación fue comprobada por el video árbitro? ¿Cómo te comunicaste con tus asistentes? Preguntas que quedaron sin respuesta en esta dramática velada», se preguntaba la prensa alemana tras la eliminación de Alemania ante España en Stuttgart.

La prensa alemana ‘raja’ contra Taylor

«¡Nuestro sueño de cuento de hadas de verano se ha hecho añicos dramáticamente! También sobre un guardia de prisión de Inglaterra. ¡Al árbitro Anthony Taylor!», proseguía el diario Bild sobre la actuación de Anthony Taylor en el partido de España ante Alemania y que acabó con la felicidad de los españoles y la frustración y el enfado de los alemanes.

«El comodín español Merino anota la victoria en el minuto 119, ¡y directo a nuestros corazones futbolísticos! Esta derrota se siente como una victoria robada. Para nosotros se acabó la Eurocopa. ¡Gracias, señor Taylor!», la prensa alemana se despachó a gusto contra el árbitro inglés, pero la realidad es que la realización no mostró las imágenes de un posible fuera de juego de Fullkrug que habría anulado toda la acción de Cucurella y su mano dentro del área. Quizás ese sea uno de los motivos por los que el inglés no pitara dicha mano, porque el delantero alemán se encontraba en fuera de juego.

Para terminar, fue Torsten Kinhöfer, ex árbitro alemán y que opina en el diario alemán Bild, lamentó que el partido se decidiera de esta manera: «Para mí fue más bien un penalti porque la mano estaba claramente fuera. Pero para Taylor, fue un movimiento natural. Es una pena que una escena como esa decidiera el partido».