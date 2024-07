Pillada monumental a Morata: le graban fumando en el vestuario tras ganar la Eurocopa

Álvaro Morata dejó una de las imágenes de la celebración de la Eurocopa, puesto que fue grabado fumando en el vestuario. Tras el triunfo de España en la Eurocopa 2024, la selección lo celebró a lo grande y tuvo al capitán como uno de los protagonistas, puesto que fue uno de los que mejor se lo pasó. Una imagen que se ha viralizado y que demuestra la enorme fiesta que se desató tras la consecución del título por parte de los de Luis de la Fuente.

Con el pitido final del colegiado, todos los jugadores enloquecieron. Los más jóvenes lo celebraron a lo grande, aunque quizás quienes más disfrutaron fueron los veteranos, como Carvajal o Morata, que se abrazaron llorando en el campo al ver lo que habían conseguido. Acostumbrados a ganar todo tipo de títulos, les faltaba hacer historia con España, algo que han conseguido.

De ahí que la fiesta en el vestuario fuera tremenda. Y se pudo comprobar en las redes sociales de los futbolistas, que grabaron todo tipo de vídeos y no dudaron en publicarlos. En uno de ellos, que grabó Nico Williams, se puede ver a Álvaro Morata pasárselo en grande y fumar en medio de los festejos que estaban teniendo lugar aún dentro del estadio.

Morata estaba más que feliz después de un triunfo con España que le permitió, además, levantar el trofeo como capitán del equipo nacional. Al término del partido se pronunció revelando que si no llega a ser por Andrés Iniesta y Bojan Krkic, no habría ido a la Eurocopa con la selección.

«Me gustaría mandarle un mensaje a Andrés Iniesta. Si no fuera por él y por Bojan no hubiera jugado esta Eurocopa. Por mi mujer, mis hijos, mis padres y también Andrés y Bojan», destacó el delantero al término del partido. «Como jugadores los conocía. Como personas, a Andrés también y a Bojan no, pero son personas que te da la vida, porque son personas que han pasado por momentos como el que he pasado yo y, al final, está la luz al final de todo», señaló.

Morata, fumando en la celebración

Morata ha encontrado en la selección su búnker donde encuentra la plenitud. No ha pasado por momentos sencillos el delantero del Atlético, cuestionado en todo momento, pero al frente del grupo que ha formado Luis de la Fuente ha encontrado su sitio, donde estar a gusto.

En el combinado nacional disfruta y encuentra todo el cariño que por una cosa u otra se le ha negado en los clubes donde ha estado. Se le ha negado o, simplemente, no ha sido capaz de sentirlo a lo largo de su carrera. Pero todo cambia cuanto entra por Las Rozas para concentrarse con su país.

El vestuario de la selección explotó de alegría después de la consecución de la cuarta Eurocopa en la historia de España, tras las logradas en 1964, 2008 y 2012. Ahora, con este nuevo triunfo, la selección se posiciona como la líder del palmarés, superando en un título a Alemania.