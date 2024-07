Morata desvela que no hubiera jugado la Eurocopa si no fuera por Iniesta y Bojan Krkic

Álvaro Morata ha hablado al término de la Eurocopa y ha sorprendido al agradecer a Andrés Iniesta y Bojan Krkic lo que han hecho por él. «Me gustaría mandarle un mensaje a Andrés Iniesta. Si no fuera por él y por Bojan no hubiera jugado esta Eurocopa. Por mi mujer, mis hijos, mis padres y también Andrés y Bojan», ha destacado el delantero de la selección española tras el triunfo en la final.

El mensaje de Álvaro Morata ha estado cargado de sentimiento. El futbolista español ha sido preguntado por su futuro como capitán de la selección, algo que puso en duda hace unos días. Parece que ha aprendido la lección y ha destacado que «eso no toca ahora», pero sí que ha sido entonces cuando ha lanzado el mensaje a Iniesta y Bojan. «Tienen mucha culpa de que haya estado aquí», ha revelado.

«Como jugadores los conocía. Como personas, a Andrés también y a Bojan no, pero son personas que te da la vida, porque son personas que han pasado por momentos como el que he pasado yo y, al final, está la luz al final de todo», ha desvelado el futbolista. El delantero ha dado a entender que los dos han intervenido para ayudarle a reponerse de un momento complicado en el aspecto psicológico y que, a raíz de eso, ha sido capaz de poder jugar este torneo con España, en el que ha terminado levantando el título como capitán de la selección.

«Agradecer a toda la gente que nos ha apoyado, que ha creído», ha comenzado diciendo el ariete del Atlético de Madrid cuando ha sido preguntado por TVE. Ha afirmado que, desde el primer momento, pidió a la afición que confiaran y ha querido agradecer a todo el país por creer en este equipo: «Sabía que el mensaje positivo traería cosas positivas. España creía en nosotros y estarán orgullosos de nosotros, de esta selección y de lo que vienen».

Morata reivindica su Eurocopa

«Lo reivindicaba al principio de la Eurocopa: tenemos muchos cracks, el mejor país del mundo y somos campeones de Europa», ha destacado el delantero. Morata ha señalado que está muy contento por su primer gran título con la selección: «Pensar en todos los momentos desde que tengo 14 o 15 años que empecé a venir a la selección y es increíble. Sólo puedo dar las gracias. A todos los que nos han ayudado a estar hasta aquí».

También ha aprovechado para reivindicar su trabajo, más allá de su faceta goleadora. «No sé si se verá o no, pero me he puesto el mono de trabajo en esta Eurocopa, trabajar, soy el aficionado de España más feliz del mundo», ha destacado Morata tras la consecución de la Eurocopa 2024 con España.