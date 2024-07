El búnker donde Álvaro Morata encuentra la plenitud se llama selección española. No hay otro sitio donde el capitán esté más a gusto. Donde se encuentre al cien por cien. En el combinado nacional disfruta y encuentra todo el cariño que por una cosa u otra se le ha negado en los clubes donde ha estado. Se le ha negado o, simplemente, no ha sido capaz de sentirlo a lo largo de su carrera. Pero todo cambia cuanto entra por Las Rozas para concentrarse con su país.

Aquí Morata es un hombre feliz. El capitán encuentra el respaldo que no tiene en otros sitios y no hay quien no hable bien de un jugador que ha sabido ser líder desde el primer día. Para sorpresa de muchos, el delantero ha mostrado una madurez con el brazalete espectacular desde que le tocó asumir esta responsabilidad tras el Mundial de Qatar, cuando Busquets anunció que dejaba la selección española.

El capitán está muy pendiente de todos sus compañeros, pero especialmente de los jóvenes, con lo que mantiene una gran relación. Futbolistas como Lamine Yamal, Fermín o Zubimendi, entre otros, se siente muy respaldados por el capitán de la selección española, algo que también pasaba con Sergio Busquets. Además, también cabe destacar la buena sintonía que mantiene con Joselu, quien fuera compañero suyo en el ataque que ascendió al Castilla, filial del Real Madrid, a Segunda en 2012.

Morata, el hombre gol de España

Morata lleva toda la vida siendo internacional con España. Desde que se pusiese por primera vez la camiseta de la selección española un lejano 26 de octubre de 2009 en un duelo que enfrentó a la Sub-17 contra Estados Unidos, no ha dejado de sumar internacionalidades por todas las categorías. Por ello, asume este privilegio como un regalo del fútbol.

Álvaro Morata ha defendido la camisera de España en 113 ocasiones. 34 veces con las categorías inferiores y 79 con la Absoluta. Es decir, en el Olímpico de Berlín jugará su partido 80 defendiendo a la selección española en la élite más absoluta. Y durante todos estos partidos, lo que siempre ha hecho, ha sido marcar goles. 32 dianas ha marcado con las inferiores, mientras que 36 ha hecho hasta el momento con los mayores. 68 dianas que le convierten en el jugador español que más tantos ha hecho con la camiseta de la Selección.

Centrándonos en la categoría Absoluta, Morata ya es el cuarto máximo goleador de España. Por delante, a dos goles, tiene a Fernando Torres, que dejó la selección española tras ver portería en 38 ocasiones. Quién sabe si Álvaro, quien tenía como ídolo a El Niño, le podrá igualar en esta final. Sin duda, sería muy positivo para España. En el segundo escalón está Raúl con 44 dianas, mientras que el líder absoluto es Villa con 59 tantos.

Busca su gran noche

Esta final será muy especial para Álvaro Morata. Será la segunda vez que juegue un partido de estas características con la Absoluta, tras la Liga de Naciones que España ganó el verano pasado ante Croacia en Róterdam. Pero esta vez será diferente, ya que será el capitán y, en caso de ganar, el encargado de levantar la Eurocopa al cielo de Berlín. Un sueño hecho realidad.

Morata llega a esta final al cien por cien. El percance sufrido en semifinales ya es historia, cuando un empleado de la seguridad de la Federación Española le golpeó en la rodilla. El susto se quedó en eso, en un susto, y ya está al cien por cien para buscar la gloria eterna con la selección española. Y es que, como siempre ha dicho Luis de la Fuente, Morata es intocable.

El gesto con Jesús Navas

Morata no atendió a los medios de comunicación en la previa de la final. Lo normal es que el capitán hubiese tomado la palabra, como ha sucedido con Harry Kane por el lado inglés, pero por iniciativa propia de los capitanes, encabezado por el delantero, se llegó a la conclusión de que Jesús Navas fuese el encargado de atender a la prensa en el que será su último partido como internacional. En gestos como estos también se ve la valía de un líder.