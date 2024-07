Merino: «Individualmente, los ingleses son los mejores del mundo»

Mikel Merino es uno de los 26 jugadores convocados por Luis de la Fuente y que este domingo pueden cumplir un sueño levantando la Eurocopa en Berlín. La selección española se medirá a una Inglaterra liderada por Jude Bellingham. Dicen que el madridista está muy tocado físicamente, pero desde la concentración española no se lo creen. Saben que es un jugador diferencial y que puede marcar la diferencia.

«Este tipo de jugadores que son superestrellas cuando llega el momento de la verdad siempre rinden. Supuestamente, están mal y te meten un gol de chilena en el último minuto para clasificar a su equipo. Poco más se puede decir de un futbolista como Jude. También decían que estaba mal Mbappé y dio una asistencia. Son jugadores a los que nunca se debe dar por perdidos y que siempre hacen muchísimo peligro», señaló Mikel Merino en OKDIARIO sobre Jude Bellingham.

«Yo justo me había metido en el vestuario y antes de irme les dije ‘estos van a remontar’ (sobre el gol de chilena de Bellingham ante Eslovaquia). Esto es el fútbol de élite, cada minuto es importante. Que me lo digan a mí contra Alemania, que en el 119’ nos dio la vida. Es parte del fútbol y en los últimos minutos los grandes como Bellingham aparecen y te hacen peligro», valoró el jugador de la selección española.

Mikel tiene muchas cosas de Jude: «Eso que has dicho es un poco fuerte (risas). Es un jugador fuerte, que trabaja mucho, que llega bien a ambas áreas y esos son características que a mí también me gusta tener. Podemos tener alguna similitud, pero él ha demostrado que tiene un nivel al que yo todavía no he llegado».

Merino también valoró en OKDIARIO a la selección inglesa: «Son un equipo con una unión de talento increíble. Individualmente, son de los mejores del mundo. Como equipo sí es verdad que han pasado por momentos difíciles en esta Eurocopa, pero tienen mucho peligro, hacen las cosas muy bien e individualmente te pueden matar».