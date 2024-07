Lamine Yamal enamora a todo un país… con 16 años

La explosión de Lamine Yamal ha sorprendido a todo el mundo. No sólo en en el planeta fútbol, sino en todos los ámbitos de la sociedad, que ya conocen y corean su nombre. El extremo derecho del Barcelona, con sólo 16 años –cumplirá 17 este sábado– se ha ganado al país entero con su espectacular Eurocopa, rubricada con ese golazo tremendo contra Francia para empatar la semifinal.

Ahora está a las puertas de la final con Inglaterra y será titular al 100% en el once de Luis de la Fuente. Pero… ¿Alguna vez se han parado a pensar qué era de sus vidas cuando tenían la edad del joven Lamine? Al no ser menor de edad, el delantero del Barça todavía no puede disfrutar de cosas como entrar en una discoteca o comprarse una cerveza, pero sí que ha demostrado estar capacitado para acercar a su selección, España, en la gran final del torneo en Alemania.

El español ha sido titular en cinco de los seis partidos que la selección ha jugado y ganado en la Eurocopa. En ellos, ha marcado un gol, el de Francia, y ha repartido tres asistencias, por lo que ha sido absolutamente clave para el devenir de los nuestros. Además, ha forjado una alianza con Nico Williams que está cerca de traernos la cuarta Copa de Europa.