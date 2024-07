Kroos: «Estoy triste»

Toni Kroos atendió a los medios de comunicación españoles en la zona mixta del Stuttgart Arena tras confirmarse su retirada del fútbol después de caer eliminado ante España en un memorable partido que se decidió en la prórroga con un cabezazo de Mikel Merino en el minuto 119.

«Estoy triste, hemos hecho un buen partido, muy igualado, teníamos al final mucha presión. En la primera parte España ha sido mejor, pero después de su gol hemos mejorado, hemos tenido ocasiones..», declaró un Toni Kroos visiblemente abatido.

«Estoy muy orgulloso de nuestro equipo porque hemos dado un paso adelante si se ve en los últimos meses, como estaba el equipo y como está hoy. Este equipo tiene buen futuro, tenemos jugadores muy buenos, espero que sigan mejorando. Yo les veré por la tele», añadió la leyenda alemana.

«No he podido hablar con Pedri», culminó Kroos cuando abandonaba la zona mixta con una bolsa del Real Madrid. El mediocentro alemán dice adiós al fútbol tras una carrera legendaria.

España retira a Kroos

Toni Kroos deja el fútbol. España retiró a la leyenda alemana tras ganar por 2-1 en la prórroga en un apasionante duelo de cuartos de final de la Eurocopa 2024. La selección española se cargó por primera vez a la anfitriona con un tanto de Mikel Merino en el 119. El centrocampista alemán cuelga las botas tras una carrera llena de títulos y grandes momentos. Gracias Kroos y perdón por retirarte.

Toni comenzó el España-Alemania en Stuttgart como no suele hacerlo. El mediocentro alemán es un señor sobre el césped. Pero en los primeros minutos ante la selección española no lo fue. En el minuto cuatro lesionó a Pedri con una entrada durísima. No recibió ni la amarilla, que lo merecía, y protestó de manera exagerada. Luego sí sacó su señorío para preocuparse por el canario cuando este confirmó que ya no podía seguir jugando.

La intensidad de Kroos ante España fue tremenda desde el primer instante. Estuvo muy duro al corte en cada jugada y presionando cada acción. No quería despedirse del fútbol con las semifinales y la final de la Eurocopa en el horizonte. Lo estaba dando todo con una garra y un carácter tremendos. A veces pocos comunes en él, y eso que ya sabemos que es supercompetitivo