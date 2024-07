El inesperado motivo por el que Lamine Yamal puede conducir siendo menor de edad

Lamine Yamal, el jugador revelación (y el más joven) de la Eurocopa celebrada en Alemania desde el pasado mes de junio hasta este domingo, 14 de julio, ha dejado momentos memorables. Uno de ellos ha sido la revelación de que no sabe conducir, algo lógico debido a que recientemente ha cumplido 17 años, edad en la que aún no se puede conducir un coche en España.

Pero algo sorprendente e inesperado ha pasado, y es que Yamal sí que puede conducir, ya que puede sacarse una licencia AM, que permite conducir ciclomotores (de hasta 50 cc y con una velocidad máxima de 45 km/h), triciclos y cuatriciclos ligeros.

Por lo que, si la joven estrella de la selección española quisiera conducir antes de tiempo, deberá superar un examen teórico de 20 preguntas y uno práctico en el que deberá llevar a cabo una serie de maniobras. Existe, al mismo tiempo, un AM limitado que sólo permite circular con triciclos y cuatriciclos ligeros.

Por otro lado, los coches que Lamine Yamal podría conducir en caso de que se sacase la licencia AM son:

Asimismo, Lamine Yamal se marcha de la Eurocopa con un año más, como el mejor jugador joven del torneo y presentándose al mundo como una de las mayores promesas del mundo del fútbol. Comenzó la Euro con 16 años, la acaba con 17 y con su primer título de su carrera sin ser mayor de edad todavía.

Lamine termina la Eurocopa con un golazo ante Francia que fue decisivo y con cuatro asistencias de gol, una de ellas, la última, ante Inglaterra en la gran final. Se consagró, hizo disfrutar a todos y brilló como nunca en Berlín. «Lamine, Yamal, cada día te quiero más», canta ya para siempre la afición española.

🚨🥇 Best Young Player of the Tournament: Lamine Yamal. ✨ pic.twitter.com/Qde3IqteAl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2024