Incendio en Inglaterra para la Eurocopa: Southgate echa a Grealish y varios jugadores se le rebelan

Incendio sin precedentes en Inglaterra por una decisión que ha tomado Gareth Southgate sobre su lista definitiva de la selección inglesa de cara a la Eurocopa 2024. El seleccionador inglés ha dejado fuera, entre otros jugadores, a Jack Grealish y esta decisión ha llevado incluso a algunos integrantes del combinado a recriminar a Southgate y pedir explicaciones. Es uno de los momentos más tensos del técnico al frente de Inglaterra, donde también se marchan a casa Harry Maguire y James Maddison.

Era un rumor creciente, una posibilidad real, pero la confirmación por parte de Gareth Southgate ha generado consternación no sólo entre los aficionados ingleses que no entiende cómo un jugador de la calidad de Jack Grealish se pueda quedar fuera, sino también dentro de la plantilla que ha conformado el propio seleccionador, donde la decisión no ha sido bien entendida y uno de los pesos pesados del vestuario ha optado por pedir explicaciones para poder comunicársela al resto de jugadores.

La realidad es que Grealish ha tenido una temporada discreta con el Manchester City, muy lejana a la que disputó un año antes y que llevó al club a ganar su primera Champions League. Este año sólo ha disputado 36 partidos en los que ha logrado tres goles y tres asistencias. Entre ellos, 26 encuentros solo como titulares. Es en la Premier League donde ha quedado más claro su bajón, donde vivió hasta nueve partidos desde el banquillo y se quedó fuera de la convocatoria en seis ocasiones. De los 20 partidos de Premier que jugó, sólo mitad fueron como titular…

Este es el motivo principal por el que parece que Southgate ha decidido prescindir, entre los 26 convocados, de Grealish, su bajo rendimiento durante toda la temporada con el Manchester City. Lo que quizá no se esperaba el seleccionador es que, justo después de anunciar su decisión, fuera abordando por un peso pesado de la plantilla, que no entendía nada.

En el vestuario inglés han sido varios los jugadores que se han solidarizado con Grealish, que tampoco entiende como un futbolista de su calibre puede quedarse fuera. Así lo publica The Telegraph, que señala que un futbolista importante del grupo habría tratado de hablar con Southgate como representante del resto para que ayude a éste y otros jugadores a entender bien los motivos que le han llevado a tomar esta decisión.

De hecho, el mismo medio señala que Grealish estaba «aturdido y molesto» por la decisión adoptada por el seleccionador, aunque no se ha dado ningún tipo de reproche ni conversación con Southgate. De poco sirvió que el extremo, tras ser suplente y no jugar ningún minuto con el Manchester City en la final de la FA Cup ante el Manchester United, se incorporara antes de lo debido consciente de que su lugar peligraba.

Hubo jugadores de la selección inglesa que, tras conocer la noticia, se acercaron a la habitación de Grealish en la concentración de Inglaterra para apoyarle y decirle incluso que «debería haber estado en el equipo», señalan desde el medio británico. Según éste, la reacción del extremo ha sido muy profesional, ya que no hubo reproches y deseó lo mejor al grupo.

Incendio en la concentración inglesa

«Es una de las partes más difíciles del trabajo», ha reconocido Southgate en rueda de prensa: «Hemos intentado hacerlo con el mayor respeto y con el mayor lado humano posible, pero también sé que para los jugadores que no vienen con nosotros es un golpe devastador. Todos han sido increíbles con la forma en que lo han manejado, pero sé que es un día difícil para ellos y sus compañeros de equipo porque están muy emocionados por ir, y deberían hacerlo, lo han hecho increíblemente bien en muchos casos para expulsar a algunos jugadores experimentados del equipo. Pero tenemos que equilibrar esa emoción y un poco de remordimiento por un día difícil».

En concreto, sobre la decisión de Southgate sobre Grealish, comentó el seleccionador esto, sentenciando el tema: «No es nada fácil. Otros jugadores tuvieron una temporada más fuerte, particularmente en los últimos seis meses. Intenté comunicárselo lo antes posible, pero no pude hacerlo con Jack hasta esta mañana porque podría haber alguien más que no hubiera entrado».

La convocatoria completa de Inglaterra

Porteros: Jordan Pickford, Aaron Ramsdale y Dean Henderson.

Defensas: John Stones, Marc Guehi, Ezri Konsa, Lewis Dunk, Joe Gomez, Kyle Walker, Luke Shaw y Kieran Tripper.

Mediocentros: Declan Rice, Conor Gallagher, Adam Wharton, Kobbie Mainoo, Trent Alexander-Arnold y Jude Bellingham.

Delanteros: Bukayo Saka, Phil Foden, Cole Palmer, Anthony Gordon, Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Harry Kane, Ollie Watkins e Ivan Toney.