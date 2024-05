Southgate desvela su conversación más íntima con Bellingham: «Ahora vive en un mundo diferente»

La Eurocopa 2024 comienza en menos de un mes y la Inglaterra dirigida por Gareth Southgate y liderada en el campo por Jude Bellingham es una de las grandes favoritas del torneo. Precisamente, el entrenador británico dará la lista de su combinado inglés en unos días y en ella estará sin duda el jugador del Real Madrid. El técnico de los Three Lions ha analizado el primer año de su estrella en el conjunto blanco, comparándolo con David Beckham, y desvelando una de sus conversaciones más íntimas con él.

«Ha habido un cambio en cuanto a su posicionamiento sobre el terreno de juego, ya que ocupa un rol diferente en Madrid. Después, las conversaciones que tuve con él fueron sobre el hecho de que ahora vive en un mundo diferente. Todavía es muy joven, gestiona muy bien todo esto, pero su vida no puede ser la de un joven de 20 años que puede ir a donde quiera, hacer lo que quiera. Pasé un tiempo hablando con él para que se diera cuenta de lo que eso significa. Jugué con David Beckham, que vivía en un mundo diferente. Este mundo es el de Jude hoy», afirmó el técnico de la selección de Inglaterra.

Garteh Southgate comparó la adaptación de David Beckham en el Real Madrid con la de Jude Bellingham. También desveló una charla que tuvo con su joven estrella sobre este tema: «Era consciente de ello. Y no parecía sufrirlo, pero no sería anormal si tuviera dificultades para procesarlo. Sobre todo porque su debut en el Real Madrid fue altísimo. Luego se lesionó, de todos modos no le fue posible mantener este nivel durante toda la temporada… Jude me recuerda a Steven Gerrard. Incluso cuando el rival da la impresión de tener el control del partido, se trata de jugadores capaces de darle la vuelta al partido. A través de su mentalidad, influyen en sus compañeros de equipo».

«Su liderazgo se siente en su forma de jugar. Jude es muy respetuoso con los jugadores mayores como Henderson o Kane. Pero cuando estuvieron ausentes contra Bélgica, y Declan era capitán, las voces que escuchamos en el vestuario fueron las de Declan y Jude», señaló Gareth Southgate en declaraciones a L’Équipe.

La ambición de Jude Bellingham

«Me imagino que él hizo lo mismo cuando llegó al Real Madrid, mostrando respeto a jugadores como Toni Kroos o Luka Modric. Jude sabe que puede aprender de ellos, pero al mismo tiempo quiere ocupar su lugar. Por lo tanto, siempre hay que encontrar un equilibrio entre ser respetuoso con los jugadores presentes y enviarles el mensaje: “Estoy aquí para jugar”», dijo el técnico inglés sobre la ambición, el respeto y el liderazgo de Jude Bellingham.

«Creo que viajar y vivir en otros países le ha venido bien. En cierto modo, sigue siendo relativamente poco conocido en Inglaterra, aunque evidentemente todo el mundo sabe lo fuerte que es. Pero, cuando vuelve a jugar en la selección nacional, despierta una emoción particular, que no existiría si jugara en un club de la Premier League», culminó el entrenador de la selección de Inglaterra sobre su máxima estrella.