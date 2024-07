La Hermandad del Cachorro invita a Luis de la Fuente a procesionar por las calles de Roma

Todo lo que toca Luis de la Fuente lo convierte en oro. Desde que asumió el cargo de seleccionador nacional, España ha ganado una Nations League y una Eurocopa, algo impensable tras el Mundial de Qatar celebrado en 2022. Pero no solo eso, el de Haro ha reconocido siempre de forma abierta que es un hombre de fe, creyente, y no desaprovecha la ocasión para visitar un templo, rezar y tener un momento de recogimiento espiritual en las ciudades que visita.

El seleccionador español le tiene un gran cariño a la ciudad de Sevilla desde su etapa como jugador en el club hispalense. Allí se aficionó a la Semana Santa de la ciudad y a las Hermandades más populares, entre las que está precisamente la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración, también conocido como El Cachorro.

La Cofradía sevillana también está de enhorabuena puesto que en mayo del 2025 saldrá en procesión por las calles de Roma y recibirá culto en San Pedro del Vaticano, un sueño para cualquier Hermandad. Los hermanos de dicha Cofradía han invitado a Luis de la Fuente a estar junto a ellos en esta cita tan importante para todos los seguidores de El Cachorro.

La primera ocasión en la que Luis de la Fuente acudió a la Basílica fue en 2022, aún como técnico de la sub 21, pocos días antes de que la absoluta debutara en el Mundial de Catar, aprovechando que su equipo se encontraba concentrado en Sevilla. Fue entonces cuando el riojano quiso visitar el templo del que tanto había oído hablar durante su etapa como jugador hispalense.

El Cachorro, pegado a Luis de la Fuente

Tanto fue el cariño y la devoción que el seleccionador sintió por la Cofradía de Triana durante su etapa como futbolista y, después, en otro periplo que tuvo como entrenador en las categorías inferiores del club sevillista, que no dudó en pertenecer a ella. Su fe en el Cristo de El Cachorro es tal que tiene una pulsera muy especial que luce siempre junto a otras tres en su muñeca derecha. Según contó en El Partidazo de la Cope, es su talismán particular. «Me las han regalado diferentes amigos y amigas. Bueno, hay una especial, por favor. Esta que es de El Cachorro y me la regaló Paloma. Es especial. Esa sí que es especial», comentó.

En la siguiente oportunidad que tuvo de visitar Sevilla, ya como seleccionador absoluto, no dudó en volver a rendir culto a su Cristo. Fue para presenciar un partido entre el Sevilla y el Atlético Osasuna en el Ramón Sánchez Pizjuán. En la Basílica, su nuevo cargo fue bendecido por El Cachorro. Además, la Cofradía le obsequió con un cuadro, la medalla de la Hermandad y tuvo la posibilidad de firmar en el libro de honor.

Meses después, antes del encuentro que España ganó, no sin sufrimiento, a Escocia por 2-0 en el Estadio de la Cartuja, Luis de la Fuente volvió a visitar ‘su’ Basílica. Un templo que ahora está de enhorabuena tras haber recibido la aprobación del cabildo extraordinario y poder salir en procesión por la ciudad de Roma, invitados por el Papa. Además, la Esperanza de Málaga será la otra Hermandad que también visitará San Pedro del Vaticano para recibir culto en la Santa Sede.