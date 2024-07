La UEFA deja fuera a Carvajal del once de la Eurocopa y mete a seis españoles

Sorpresón en el once de la Eurocopa elegido por la UEFA. El máximo organismo del fútbol europeo ha dejado fuera a Dani Carvajal entre los once mejores jugadores del torneo donde sí están seis españoles: Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Nico Williams y Lamine Yamal. El mejor lateral diestro del mundo en la actualidad y que lo ha venido demostrando en los últimos años se ha quedado incomprensiblemente fuera del once ideal.

El resto de la alineación está formado por el portero francés Maignan, los centrales Akanji (Suiza) y Saliba (Francia), Walker (Inglaterra) y Musiala (Alemania) de delantero. Los observadores técnicos eligieron una formación 4-3-3, que fue una de las más utilizadas durante el torneo. La alineación cuenta con los siguientes jugadores, incluido Kyle Walker, que hace su segunda aparición consecutiva en un Equipo del Torneo de la UEFA EURO.

Mike Maignan en portería; Kyle Walker, Manuel Akanji, William Saliba, Marc Cucurella en defensa; Daniel Olmo, Rodri Hernández, Fabián Ruiz en el centro del campo; Lamine Yamal, Jamal Musiala, Nico Williams en la delantera.

El equipo de observadores técnicos de la UEFA estaba compuesto por 12 exjugadores y ex entrenadores, formado por: Aljoša Asanović (Croacia), Rafel Benítez (España), Frank de Boer (Países Bajos), Packie Bonner (República de Irlanda), Fabio Capello (Italia), Jean-François Domergue (Francia), Avram Grant (Israel), Aitor Karanka (España), Ioan Lupescu (Rumanía), David Moyes (Escocia), Michael O’Neill (Irlanda del Norte), Ole Gunnar Solskjær (Noruega).

Carvajal se queda fuera del once

Dani Carvajal ha sido sin duda el mejor lateral derecho de la Eurocopa. De hecho, con la victoria en el torneo, sumado a la consecución de la Champions League y la Liga, entra de lleno en la terna de favoritos junto a Bellingham y Vinicius por ser el próximo Balón de Oro.

Carvajal metió gol en el primer partido de la Eurocopa ante Croacia tras una gran asistencia de Lamine Yamal. También fue titular ante Italia en la victoria que certificó el pase a los octavos de final y rotó ante Albania cuando la selección española ya estaba clasificada. Después jugó ante Georgia de titular, hizo lo propio ante Alemania, pero en aquel partido fue expulsado por doble amarilla por la falta a Jamal Musiala.

Las semifinales ante Francia se las perdió por sanción y no pudo defender al que será su compañero la próxima temporada: Kylian Mbappé. En su puesto jugó Jesús Navas, que lo hizo francamente bien. Y en la final fue también de los más destacados realizando un soberbio partido, como el resto de sus compañeros. Todo esto no le ha permitido estar en el once ideal de la UEFA en la Eurocopa, pero lo importante es que España se proclamó campeona de europea y ya tienen la cuarta de su historia.