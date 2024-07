Hay lío en Inglaterra, y de los gordos. No se trata de nada que tenga que ver con lo deportivo en cuanto a la selección inglesa, pero sí afecta a uno de sus jugadores. Concretamente a Kyle Walker, uno de los líderes del combinado nacional, que vuelve a dar que hablar por cuestiones extradeportivas relacionadas con sus líos de faldas y el escándalo sexual y familiar que protagonizó hace varios meses.

Y es que la prensa inglesa asegura que Annie Kilner, esposa del lateral derecho del Manchester City y su ex novia Lauryn Goodman, han viajado a Alemania para animar a la selección inglesa y al lateral derecho. El diario The Sun informa que los servicios de seguridad que protegen al combinado inglés recibieron la orden de que Lauryn Goodman»no pudiera acercarse» a la zona de las parejas de los futbolistas de Inglaterra para evitar posibles incidentes con Annie Kilner después de lo que ocurrió hace unos meses.

Los líos de Kyle Walker

El jugador del Manchester City reconoció que llevó una doble vida durante meses con su mujer y una amante. Walker, que ha protagonizado escándalos de todo tipo, esperaba dejar de ser el centro de atención por cuestiones extradeportivas, pero por ahora no lo ha conseguido, como vuelve a demostrarse a escasos días de la gran final de la Eurocopa entre Inglaterra y España.

Walker ya había protagonizado varios escándalos de infidelidades, prostitución y exposición indecente a los largo de su carrera. Pero hace unos meses se convirtió en noticia de primera plana después de que su esposa, Annie Kilner, anunciara su separación después de enterarse de que había tenido un segundo hijo con su amante, Lauryn Goodman.

«Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad. Tomé decisiones estúpidas y tontas. No puedo empezar a pensar o imaginar por lo que está pasando Annie. Intenté preguntarle pero hay dolor… El hombre que debería amarla, cuidarla y estar ahí para ella… le hizo esto… Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder», explicó el futbolista al periodista Paul Sims sobre su relación rota con Annie Kilner, a la que definió como «mi alma gemela».

El defensa del Manchester City reconocía que lo había pasado muy mal durante esas semanas: «Ha habido días en esta terrible experiencia en los que sólo quería hacerme un ovillo e irme a dormir. El único culpable soy yo. Tengo roles y responsabilidades de las que soy consciente y he tomado decisiones estúpidas. Pero necesito reconocer mis errores; se lo debo a todos», apuntó el jugador, que admitió que fue egoísta al no contarle a su esposa Annie Kilner, que estaba embarazada, el nacimiento de su segundo hijo secreto: «Fue una muerte lenta para mí y para Annie. Necesito descubrir por qué hice esto y por qué se produjeron situaciones. Soy humano y he cometido errores dentro y fuera del campo».

«Guardiola no sabía lo que estaba pasando. No quería decírselo porque no quería que pensara que no estaba mentalmente allí. No puedo agradecerle lo suficiente por la comprensión y la confianza que ha demostrado en mí durante cuatro años», explicaba sobre su relación con el técnico catalán, que igual que ahora Southgate no debía estar muy contento con los líos extradeportivos de Walker.