Kyle Walker sigue dando mucho que hablar en Inglaterra. El escándalo no cesa y ahora se ha conocido que su ex mujer está embarazada. Días después de que Annie Kilner anunciara su separación, en tierras inglesas aseguran que la influencer espera otro hijo con el lateral derecho del Manchester City, al que abandonó tras saber que había tenido un segundo bebé con su amante Lauryn Goodman.

Tras muchos rumores acerca de la paternidad de su segundo bebé, nacido el pasado verano, Lauryn Goodman consiguió escribir a la esposa del futbolista para informarle de que él era el padre y que estaba llevando una doble vida con ambas. Fue eso y no ninuno de los escándalos previos lo que hizo que Annie se hartara y dejara a Walker para siempre, o al menos eso dice a sus allegados. Lo que no se sabía y ahora se sabe es que ella también vuelve a estar embarazada del que sería su cuarto hijo con el defensa.

La tercera en discordia de este polémico triángulo amoroso, la modelo Lauryn Goodman, decidió hace unosdías romper su silencio en una extensa entrevista para contar toda la verdad del asunto y de la vida paralela que llevaba el defensa del Manchester City con ella. «Le decía a Kyle: ‘Tienes que decírselo. Tienes que decirle a Annie que eres el padre de nuestra hija y que tienes una relación con tus hijos. Necesitamos comenzar el año 2024 de manera libre. Si todos saben cuál es su situación, podrán tomar sus propias decisiones adultas en la vida’», contaba al diario británico The Sun.

«No quería causarle más dolor a Annie ni ser una perra, pero tenía que decírselo porque Kyle estaba demasiado débil para hacerlo. Se avecinaban vista en torno a nuestra hija, había papeleo sobrevolando y se habían llevado a cabo reuniones legales, y Annie necesitaba saber la verdad antes de que algo se hiciera público», añadía Lauryn Goodman al citado medio.

Pregnant Annie Kilner displays a tattoo tribute to cheating husband Kyle Walker as she steps out with a new puppy – after dumping him amid Lauryn Goodman baby drama https://t.co/pDpsd4kmnZ pic.twitter.com/MaQKEWTLyY

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 17, 2024