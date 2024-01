Kyle Walker sigue en el centro de la diana en Inglaterra tras su último escándalo extradeportivo. Su mujer, Annie Kilner, le dejó de manera definitiva tras enterarse de que había tenido un segundo con su amante. Lauryn Goodman, la tercera en discordia de este polémico triángulo amoroso, ha decidido ahora romper su silencio en una extensa entrevista para contar toda la verdad del asunto y de la vida paralela que llevaba el defensa del Manchester City con ella.

«Le decía a Kyle: ‘Tienes que decírselo. Tienes que decirle a Annie que eres el padre de nuestra hija y que tienes una relación con tus hijos. Necesitamos comenzar el año 2024 de manera libre. Si todos saben cuál es su situación, podrán tomar sus propias decisiones adultas en la vida’», ha arrancado contando la modelo en una entrevista concedida al diario británico The Sun.

«No quería causarle más dolor a Annie ni ser una perra, pero tenía que decírselo porque Kyle estaba demasiado débil para hacerlo. Se avecinaban vista en torno a nuestra hija, había papeleo sobrevolando y se habían llevado a cabo reuniones legales, y Annie necesitaba saber la verdad antes de que algo se hiciera público», añade Lauryn Goodman al citado medio.

Lauryn Goodman breaks down as she admits ‘I’m not coping well’ amid Kyle Walker drama#LaurynGoodman #KyleWalkerhttps://t.co/CgsS6pO9Nj pic.twitter.com/hjZMBoMZBL

— OK! Magazine (@OK_Magazine) January 14, 2024