Kyle Walker lo reconoce todo: «Lo que he hecho es horrible y estúpido»

Kyle Walker vuelve a dar mucho que hablar en Inglaterra. El jugador del Manchester City reconoce que llevó una doble vida durante meses con su mujer y una amante. El lateral derecho británico ha concedido una profunda entrevista en la que se sincera sobre todo lo ocurrido. Walker, que ha protagonizado escándalos de todo tipo, espera dejar de ser el centro de atención por cuestiones extradeportivas.

Walker ya había protagonizado varios escándalos de infidelidades, prostitución y exposición indecente a los largo de su carrera. Pero hace unas semanas se convirtió en noticia de primera plana después de que su esposa, Annie Kilner, anunciara su separación después de enterarse de que había tenido un segundo hijo con su amante, Lauryn Goodman.

«Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad. Tomé decisiones estúpidas y tontas. No puedo empezar a pensar o imaginar por lo que está pasando Annie. Intenté preguntarle pero hay dolor… El hombre que debería amarla, cuidarla y estar ahí para ella… le hizo esto… Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder», explicó el futbolista al periodista Paul Sims sobre su relación rota con Annie Kilner, a la que definió como «mi alma gemela».

He aint killed anyone ffs. Sh*t happens. It’s no-ones business anyways. All he needs to concentrate on while at work is being a proper RB & cutting out his mistakes on the pitch #KyleWalker #mcfc pic.twitter.com/r6phtQlT69 — Pundit Jay (@pundit_jay) January 29, 2024

El defensa del Manchester City reconoce que lo ha pasado muy mal durante estas semanas: «Ha habido días en esta terrible experiencia en los que sólo quería hacerme un ovillo e irme a dormir. El único culpable soy yo. Tengo roles y responsabilidades de las que soy consciente y he tomado decisiones estúpidas. Pero necesito reconocer mis errores; se lo debo a todos», apuntó el jugador entrenado por Pep Guardiola.

Walker admitió que fue egoísta al no contarle a su esposa Annie Kilner, que estaba embarazada, el nacimiento de su segundo hijo secreto: «Fue una muerte lenta para mí y para Annie». El lateral inglés llegó emocionarse durante la entrevista con The Sun: «Necesito descubrir por qué hice esto y por qué se produjeron situaciones. Soy humano y he cometido errores dentro y fuera del campo».

Kyle Walker desvela que estuvo cerca de irse al Bayern de Múnich, con el que había llegado a un acuerdo verbal, para «escapar» para evitar en la medida de lo posible todo el escándalo sentimental que se ha desvelado. «Traté de escapar. ¿Quería irme del City? No, por supuesto que. Somos el mejor equipo del mundo en este momento. Pero era una oportunidad de alejarme de Inglaterra y atención de los medios». En cuanto a Pep Guardiola, le cataloga como un entrenador «increíble» y «comprensivo».

«Guardiola no sabía lo que estaba pasando. No quería decírselo porque no quería que pensara que no estaba mentalmente allí. No puedo agradecerle lo suficiente por la comprensión y la confianza que ha demostrado en mí durante cuatro años», explica sobre su relación con el técnico catalán, al que seguramente no haya gustado nada todo este escándalo.