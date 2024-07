Dani Olmo: «Nos merecemos estar en la final»

Dani Olmo fue el primer jugador de España en dar su reacción postpartido tras eliminar a Francia en la semifinal de la Eurocopa. El mediapunta marcó el gol de la remontada para la selección con un control y un disparo espectaculares. Al final del partido se mostró muy emocionado y tenía la voz prácticamente rota por la hazaña que acababa de completar junto a sus compañeros.

«Estamos muy muy cerca, a un pasito, mucha felicidad. Este equipo es increíble, nos merecemos estar en la final. A un pasito de la gloria», comenzó valorando lo que acababan de conseguir. Después del golazo de Lamine Yamal, Olmo hizo el segundo a los cuatro minutos y puso por delante a España en un marcador que ya no se movió hasta el pitido final.

En el momento hubo dudas de si había sido suyo o de Jules Koundé en propia puerta, pero finalmente la UEFA se lo concedió a Olmo porque su tiro iba a portería. «No pasa nada, gol es gol. Da igual si es mío o del equipo», explicó, sin darle impotancia a quien fuese el autor. El futbolista del Leipzig peleará con Gakpo por proclamarse el pichichi del torneo, pues ya lleva tres.

«Creo que hemos planteado bien el partido, hemos seguido jugando a lo nuestro. El golazo espectacular de Lamine, luego el mío… hemos controlado el partido», añadió, antes de ser preguntado qué rival le gustaría en la final de este domingo. «Me da igual. Que venga quien quiera», sentenció. El oponente saldrá de la segunda semifinal entre Holanda e Inglaterra de este miércoles a las 21:00 horas en el Signal Iduna Park de Dortmund.

Y ya cuando cogió el móvil en el vestuario, Olmo publicó un mensaje en sus redes sociales avisando de su próximo destino: «Berlín… ¡Vamos allá! Por la capital de Alemania pasará la posibilidad de que España levante su cuarta Eurocopa tras meterse en la final de un torneo de selecciones 12 años después. La última fue contra Italia en Kiev y la ganó por 4-0.

BERLÍN… HERE WE GO!!!!! 🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸

— Dani Olmo (@daniolmo7) July 9, 2024