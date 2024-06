Claudio Vázquez, el médico de España: «El calendario satura a los jugadores física y mentalmente»

Claudio Vázquez Colomo, jefe de los servicios médicos de la selección española, atiende a OKDIARIO en el centro de prensa de Donaueschingen y nos cuenta, en esta segunda parte de este reportaje, la importancia del descanso en el futbolista. El descanso físico, pero sobre todo mental. En una época de calendarios tan apretados, Claudio Vázquez hace hincapié en la importancia del aspecto psicológico para que los futbolistas puedan rendir de manera adecuada.

«En general están todo bien, son profesionales, están trabajando. Es lógico que no es lo mismo un jugador que juega regularmente y llega la final de la Champions, que un jugador que para el míster es muy importante, a lo mejor no tiene tanta continuidad o que la Liga en Alemania ha terminado 15 días antes. Nosotros hacemos estrategia individualizada, es decir, nosotros sí que hacemos reuniones a diario. Con los fisios o preparadores físicos. Un poco de manera individualizada cómo está cada jugador y si tenemos que darle una carga mayor o menor en función del estado físico, igual a nivel de tratamiento, de fisioterapia y de todo», nos cuenta Claudio amablemente.

«La realidad es que el calendario cada vez está más saturado. Veo una sobrecarga cada vez es mayor porque el calendario cada vez lo exige más. Una sobrecarga física que es brutal. Pero veo también que así, a la par que se habla, se habla cada vez más, pero no mucho. Veo una sobrecarga psicológica. El otro día hablaba con un jugador que me decía bueno, es que de 365 días y yo descanso 20, no me da. Y no hablamos del descanso físico. Decía que el descanso psicológico no le daba tiempo a desconectar. En el momento que estaba empezando a sentirse de vacaciones tenía que incorporarse otra vez. Entonces yo creo que hay una sobrecarga física que el calendario ha apretado, pero hay una sobrecarga también psicológica, que afecta también a lo físico de manera indirecta, porque el cansancio fisiológico merma mucho también en lo físico de manera secundaria», confesaba el jefe de los servicios médicos de la Federación.

«Aquí también tenemos un psicólogo, que es un fenómeno, Javier López Vallejo. La concentración es muy importante para todos, para ellos, para nosotros y para vosotros. Aquí nosotros estamos 30 días ahora mismo y no solo es el trabajo del día a día, hay una gestión psicológica porque tenemos una rutina, es decir, nosotros no es un trabajo laboral donde uno va a trabajar, vaya a su trabajo, trabaja ocho horas y vuelve a casa. Estamos 24/7 en un hotel con una dinámica, una rutina, donde también tenemos que luchar con lo psicológico del día a día, de la presión, de la rutina. Y para eso también tenemos una gestión propia dentro de los servicios médicos. En este caso tenemos a Javier López Vallejo como psicólogo y después los fisioterapeutas también, que son grandes psicólogos. Nosotros aportamos nuestro granito de arena. Tenemos una terapia también continua en este aspecto con los jugadores», continuó valorando Claudio Vázquez.

El aspecto de la nutrición

«Esto es un Gran Hermano y también es muy importante, lo decimos así. Es un Gran Hermano en todo el sentido de la palabra. La victoria se celebra mucho, la presión también, la derrotas con mayor fuerza y también la gestión del día a día es muy importante, lo que aportemos cada uno», señaló Claudio.

«La nutrición está muy controlada. Es más importante ahora porque estamos más tiempo. En una ventana de diez días es que prácticamente vienen, viajamos, jugamos y se van y no nos da tiempo. Las estrategias nutricionales las mantenemos un poquito. Aquí hay más margen para analizar, para ver cambios, para gestionar un poco, porque son cuatro o seis semanas y donde ya sí que se nota mucho más», nos contaba el médico de España.

También Claudio nos hizo una reflexión sobre la evolución de su sector: «Ha cambiado mucho la medicina, pero como todo en la vida. La medicina evoluciona rápidamente. Yo soy traumatólogo y al final las cirugías que hacía hace diez años hay muchas que son muy parecidas, pero otras que nos tenemos que subir al tren de la innovación y van saliendo cada vez materiales más nuevos y técnicas quirúrgicas nuevas. Y en la medicina deportiva pasa exactamente lo mismo. Aparece la estrategia de cómo gestionar a los jugadores, la cámara hiperbárica, la crioterapia, la fototerapia y van a salir cosas más nuevas que yo creo que siempre que veamos que aportan tenemos que incorporarlas porque siempre pueden dar un punto más de beneficio y de rendimiento. Después la pelota tiene que entrar, por supuesto, pero siempre que nosotros podamos aportar algo, pues lo vamos a intentar».

El estado físico de la Selección

«La Selección está bien. En lo físico estamos bien como grupo. Lo que hablan de que somos una familia, lo somos. El ambiente es muy bueno y creo que cuando hay una dinámica positiva somos optimistas, estamos confiados desde el punto de vista médico, estamos tranquilos, todo está saliendo bien. Ahora falta que la pelota entre, pero desde luego, por nuestra parte, que no quede», confesó Claudio Vázquez a OKDIARIO.

«Ahora mismo vosotros habéis visto como estamos. Yo creo que estamos muy bien y que sobre todo nos está respetando en general, en general todo y estamos bastante satisfechos. O sea que espero que podemos continuar con esa línea», continuó el jefe de los servicios médicos de la selección española.

Claudio Vázquez culminó esta charla valorando el impresionante golpe que sufrió Jesús Navas ante Albania: «Sufrí mucho con Navas el otro día. Porque como traumatólogo, cuando vemos un hematoma muy grande, el hueso sangra muy fácil. Entonces lo primero que estábamos pensando es que era una fractura y había que descartarla. Pero Jesús es muy echado para adelante y lo primero que estaba preocupado era por su compañero, por Carvajal. Pero él quería seguir porque Carvajal tenía una tarjeta y claro, hicimos una ecografía de entrada y viendo el hematoma tan grande…. El ecógrafo te descarta bastante. Pero no es una radiografía ni es un TAC y él tenía tanto dolor que al final o es una fractura no muy grande o es un hematoma bastante grande. En este caso, gracias a Dios, fue lo segundo. Pero bueno, la verdad es que nos preocupamos al principio y lo importante es que ahora la dinámica es muy buena, que las pruebas salieron muy bien y que el jugador está de maravilla».