Carlos Alcaraz da ‘me gusta’ al gesto de Carvajal con Pedro Sánchez

Dani Carvajal fue uno de los grandes protagonistas de la celebración del triunfo de la selección española en la Eurocopa después de un frío encuentro con Pedro Sánchez. El segundo capitán del equipo nacional dio la mano por compromiso al presidente y no le miró a la cara viralizándose el gesto en redes sociales. Carlos Alcaraz fue uno de los muchos perfiles que dieron ‘me gusta’ a que el futbolista del Real Madrid saludase de esa manera al dirigente socialista después de intentar politizar al combinado español.

El tenista español, flamante ganador de Wimbledon este pasado domingo, ha tenido una fluida conexión con la selección española intercambiando mensajes con el capitán Álvaro Morata al grito de «el domingo va a ser un gran día para España». Esa frase le valió algunos pitos en el All England Club de tenis, pero fue una premonición de lo que posteriormente sucedió con España ganándolo todo en ese 14 julio de 2024 que pasará a la historia.

Carlos Alcaraz quiso apoyar a la selección española en todo momento y se sintió muy identificado con el desempeño del equipo nacional en tierras alemanas durante la Eurocopa. Tal era la conexión del tenista con los jugadores de La Roja que hasta se especuló con que el murciano acudiese a los festejos en las calles de Madrid.

Finalmente, el ganador de cuatro Grand Slams no pudo asistir a la capital de España porque tenía compromisos con Wimbledon y además quiere preparar exhaustivamente su participación en los próximos Juegos Olímpicos de París. Carlos Alcaraz mandó un mensaje claro a Pedro Sánchez y a todos aquellos que intenten politizar su éxitos.

El presidente, que no fue a Londres y mandó al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, ya sabe que hacerse la foto con Carlitos no va a ser tarea sencilla. Ningún tenista se siente nada cómodo con que politicen sus éxitos y este gesto con Carvajal es la prueba más inequívoca de que deporte y política no se deben mezclar.