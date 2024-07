El pasado jueves, Bosco Blach Martínez-Bordiú se convirtió en uno de los protagonistas de Supervivientes All Stars. Y todo porque, durante la prueba de la Noria Infernal en la que luchaba junto a Logan Sampedro por hacerse con el tridente dorado, sufrió un aparatoso accidente en directo. ¡Todos nos quedamos de piedra!

Si hay algo que caracteriza a Bosco es que nunca deja de luchar por conseguir sus objetivos. A pesar de que trató de convertirse en el «líder de líderes», no pudo lograrlo por culpa de ese incidente que preocupó a toda la organización de Supervivientes All Stars. Por suerte, el equipo médico acudió a toda prisa para tratar de atenderle a la mayor brevedad posible.

Al fin y al cabo, Bosco nos dejó las imágenes más impactantes de la historia del reality. Y no es para menos. Hasta tal punto que el programa decidió cortar la emisión en directo hasta que se conociesen más detalles del estado de salud del concursante. Aun así, quisieron tranquilizar a los familiares puesto que estaba siendo atendido por los doctores.

🔴BOSCO SUFRE UNA CAIDA EN LA NORIA DE SUPERVIVIENTES Es alucinante como sale disparado. Esperemos que esté bien 💪🏽 #SVAllStarsGala4 pic.twitter.com/dT2hm4CAii — G Boy 🥀Hater (@opinionista8) July 11, 2024

Unos cuantos minutos después de que ocurrieran los hechos, Bosco apareció en imagen y lo hizo visiblemente mareado por el impacto. A pesar del dolor, quiso dar la cara para tranquilizar a su círculo más cercano y a sus seguidores: «Mamá, todo bien. Me he cambiado de posición arriba y me he dado un golpe en las costillas».

Lejos de que todo quede ahí, el ganador de Supervivientes 2023 fue mucho más allá: «Perdón que haya perdido la prueba. He cambiado de posición y la he liado. He visto el palo viniendo y me lo he comido. He ido a romper la noria, pero ha sido imposible», comentó el joven, sin perder su sentido del humor.

La última hora del estado de salud de Bosco tras el accidente en Supervivientes All Stars

Al ser conscientes de que sus seguidores estaban tremendamente preocupados por él, el equipo de Supervivientes All Stars ha querido compartir un vídeo del concursante. Él mismo confesó cómo se encontraba tras lo ocurrido en la gala del jueves presentada por Jorge Javier Vázquez: «Aquí todo bien, sin marcas ni nada».

Y añadió: «Me sigue doliendo por el golpetazo, pero me puedo mover e intentaremos ayudar lo máximo posible por aquí y recuperar para la siguiente prueba». Lejos de que todo quede ahí, Bosco volvió a disculparse con sus seguidores por no haber ganado la prueba: «Perdí el tridente y no pude hacer el máximo en la prueba de líder».

Acto seguido, fue más allá: «Intentaremos recuperar para ir a por la siguiente. Oca a oca y tiramos porque nos toca. ¡Un beso! Por aquí todo bien», aseguró, sin perder la sonrisa en ningún momento. ¡Es más que evidente que está volviendo a demostrar que es un gran superviviente!