Reservar sitio en primera línea de playa te puede costar un dineral en estas zonas

Te puede costar un dineral reservar sitio en primera línea de playa en estas zonas del país que multan a las personas que realizan este tipo de prácticas. Eso de levantarse pronto para coger sitio en la playa, dejando una toalla o una sombrilla puede costarte más caro de lo que imaginas. Un dineral del bolsillo tendrás que soltar si lo que haces es intentar coger sitio y después marcharte del lugar. Te tocará pasar la mañana en la playa o buscar relevo para tener tu toalla en la arena a primera hora.

Eso de coger sitio antes que nadie en la playa puede ser un problema que te acabará costando más de lo que te imaginas. En estos tiempos en los que todo el mundo quiere ir a la playa y parece que quieren ir a la misma que tú en este preciso momento, toca prepararse para pasar horas y horas en un mismo sitio cuando aún no hay nadie, ni ha llegado el sol prácticamente o adaptarse a las circunstancias del lugar. Un sitio en la playa puede acabar costándote más caro de lo que te imaginas.

Tienes que buscar una alternativa a la hora de ir a la playa

Ir a la playa en verano es casi obligatorio, lo que queremos es disfrutar de unas jornadas en las que el sol y el agua del mar nos acompañen. Aunque quizás este gesto de relajación que queremos hacer nos acabe costando mucho más de lo que nos imaginamos, dependerá del lugar elegido.

En España hay muchas más playas de las que puedas imaginarte. Podemos elegir el lugar en el que descubrir en primera persona una serie de rincones que son fundamentales y que quizás nos ayuden a saber un poco más sobre lo que llega. Es importante conocer las playas y buscar la alternativa que mejor se adapte a nuestras necesidades.

Buscar una playa que sea tranquila y que no esté masificada puede ser la manera más saludable de descubrir el mejor plan de vacaciones posibles. Aunque eso quizás acabe convirtiéndose en una odisea, ya que tendremos que hacer frente a una serie de inconvenientes. Si has encontrado una oferta para ir de vacaciones donde todo el mundo va, no te preocupes, hay que tener en cuenta esta normativa para no tirar por tierra tus días libres.

Cullera, Benidorm o Gandía multan con hasta 3.000 euros a aquellas personas que decidan reservar sitio en primera línea de playa. Esa costumbre ancestral de ir pronto a la playa para plantar la sombrilla y así asegurarse un lugar a primera fila, está totalmente prohibido ante las nuevas ordenanzas.

Todo el mundo podría hacer lo mismo, con lo cual, la playa se llenaría antes de las 9 y aquellos que llegan a esta hora para bañarse les seria imposible. Por lo que estas ciudades costeras que reciben a miles de personas en vacaciones, son las que más multan, pero no las únicas.

Debemos fijarnos bien en las ordenanzas de cada lugar. De lo contrario, nos enfrentamos a una serie de problemas que pueden llegar sin avisar. A una multa que sería culpa nuestra por no estar al día de lo que dicen las normas o las advertencias de la playa. En casi todas las playas hay una lista de prohibiciones nada más entrar.

Nos informarán si pueden o no entrar los perros, otra de las multas más frecuentes tiene que ver con estos animales que, aunque son miembros de nuestra familia, quizás no estemos preparados para dejarlos entrar a una playa masificada. O al menos las normas los dejan fuera ya que no van a caber ni las personas.

También debemos tener en cuenta que este tipo de playas son de todos. La realidad es que queremos estar en primera línea, pero como en todo en la vida, quien madruga se lleva la mejor parte. Podemos adaptar nuestras rutinas de baño a estos elementos o simplemente estar preparados para buscar un rincón en donde estemos más cómodos, sin necesidad de reservar.

Aunque tengamos que caminar un poco más, es preferible antes que pagar una multa enorme de dinero. Por lo que, es mejor que nos calcemos bien o busquemos un día de playa con menos cosas, pensando en el camino que tendremos que poner en práctica hasta el lugar que queremos. Una jornada de playa no debe ser algo que nos cause malestar o que acabe con nuestros ahorros.

Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para lo peor, especialmente cuando estamos ante unos días de playa que nos invitan a madrugar o a caminar un poco más hasta llegar al destino soñado. Nada es fácil en esta vida.