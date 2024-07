Lamine Yamal y Nico Williams no dejan descansar tranquilos a los alemanes en los días previos al duelo de cuartos de final que se celebrará en Stuttgart. «Hasta antes de la Eurocopa no los conocían, no los tomaban en serio, pero ahora los consideran dos grandísimas amenazas», aseguran los que rodean a la selección germana durante este torneo, su torneo. «Conocían a Carvajal, Joselu, Nacho, Olmo o Mikel Merino, que jugó aquí, pero no a los extremos», añaden. No se les debe juzgar, pero ya están avisados y asustados.

La sensación en Alemania en los días previos a este partido es que si son capaces de ganar a España estarán muy cerca de ganar la Eurocopa. «Es nuestra final anticipada», aseguran en medio de un pesimismo sospechoso. La sensación por Herzogenaurach, cuartel general de la Mannschaft situado en la región de Baviera.

En la selección alemana se respira un «respeto» máximo hacia una España que ha demostrado en esta Eurocopa que, a pesar de llegar con un papel de actor secundario, es el conjunto que mejor juega al fútbol de las 24. De hecho, lo que más les asusta es la nueva forma que tienen los hombres de Luis de la Fuente plantear los partidos. La selección española es un conjunto tremendamente vertical cuyas dos grandes amenazas están por las bandas.

«Los dos juegan muy bien por fuera y será interesante, hay que buscar soluciones en equipo para pararlos. Queremos ganar a España, ese es totalmente nuestro objetivo», aseguraba Kimmich el pasado lunes en rueda de prensa. El jugador del Bayern de Múnich será el encargado de verse las caras con Nico Williams y en la concentración germana no olvidan lo mucho que le hizo sufrir Vinicius Junior en las semifinales de la Champions.

«Por supuesto que sus dos regateadores también son importantes y la edad ya no es un problema en el fútbol. Yamal lleva un tiempo jugando en el primer equipo del Barcelona y en la selección. Por eso, Lamine ya no es un niño. Tiene una calidad brutal», destacó Raum, que será el encargado de verse las caras con el jugador del Barcelona.

Uno por ser del Athletic y no competir en Europa y otro por ser un niño, que lo sigue siendo, de 16 años que acaba de llegar, no estaban en el radar de Alemania hasta que ha comenzado esta Eurocopa. Los partidos frente a Croacia, Italia y Georgia les han servido para tomar buena nota de lo que pueden hacer estos dos futbolistas dentro de un rectángulo de juego.

Los números, que nunca mienten, dicen Lamine Yamal es el jugador que más peligro genera en el torneo, mientras que Nico Williams es el tercero. Ambos son dos puñales muy difíciles de frenar. De hecho, en Alemania saben que sin ayudas, será muy complicado, ya que en el uno contra uno suelen ser implacables.

Nico Williams, alma de crack mundial

El partido de Nico Williams contra Georgia fue la demostración de que este joven de 21 años tiene capacidad para ser uno de los líderes del fútbol mundial en la próxima década. Nadie sabe cuanto tiempo será capaz de retenerle el Athletic ni si el Barcelona tendrá dinero para ficharle, pero lo que sí tiene claro el fútbol español es que siempre que defienda a España el combinado nacional tendrá en sus filas un jugador diferencial.

El escaparate de Nico en esta Eurocopa está siendo, simplemente, espectacular. El jugador del Athletic hizo un auténtico partidazo ante Georgia para guiar a España a la siguiente ronda, donde espera Alemania. El extremo izquierdo dio una asistencia, marcó un gol y completó los 46 pases que ejecutó durante el encuentro. Un recital que si alguno sigue pensando que España no tiene cracks mundiales, el atacante está muy cerca de ser una auténtica referencia planetaria.

Su gol es el ejemplo perfecto de que Nico Williams es un portento. El tanto con el que sentenció a Georgia lo podría firmar Mbappé esta noche en Düsseldorf ante Bélgica. El jugador del Athletic cogió el balón en su campo, empezó a correr, condujo sin dudas, se tiró a por su marcador, lo desbordó y definió como lo hacen los buenos. «Qué golazo ha metido», decía su compañero Vivian en el banquillo. No era para menos.

Nico Williams es un jugador que marca la diferencia. Un futbolista que a sus 21 años es capaz de hacer saltar por los aires cualquier defensa rival. Sí, todavía tiene margen de crecimiento y debe mejorar la toma de decisiones a la hora de definir, pero tiene mimbres para ser un futbolista que marque una época en la selección española. Y, obviamente, siempre junto a su inseparable socio Lamine Yamal. España tiene las dos mejores bandas de esta Eurocopa.

Este joven de 16 años y una madurez que asusta está viviendo un máster en esta Eurocopa que le ayudará a mejorar para siempre. Se equivocará muchas veces, es normal, pero su inconsciencia, cosas de la edad, le permiten intentarlo una y otra vez sin miedo al fallo, lo que demuestran su liderazgo, su valentía y su calidad.